Torna l'iniziativa Scuole in Cantiere

Torna Scuole in Cantiere, l’iniziativa con cui la Città di Torino e Urban Lab accompagnano cittadini, famiglie e istituzioni alla scoperta dei principali interventi PNRR dedicati all’edilizia scolastica, per mostrare da vicino l’avanzamento dei lavori e le trasformazioni in corso.

Sabato 13 dicembre l’appuntamento sarà alla scuola secondaria di primo grado Norberto Bobbio di via Santhià 76, nel quartiere Barriera di Milano, dove i visitatori potranno osservare direttamente lo stato dei lavori per la costruzione del nuovo edificio scolastico, destinato a sostituire il complesso abbattuto, risalente al 1964 e composto da quattro corpi di fabbrica ormai non più adeguati agli standard contemporanei.

L'iniziativa prevede due tour, alle 10.30 e alle 15, della durata approssimativa di un’ora, durante i quali i visitatori saranno guidati all’interno del cantiere lungo un percorso predefinito, dal quale potranno osservare in diretta la prosecuzione dei lavori. L'appuntamento del mattino vedrà la partecipazione del Sindaco Stefano Lo Russo e dell’assessora alle Politiche Educative Carlotta Salerno.

Il progetto, coordinato dal Servizio Edilizia Scolastica della Città di Torino, è finanziato con circa 9 milioni e 650mila euro di fondi del PNRR (Missione 2, Componente 3) e prevede la realizzazione di una scuola sicura, inclusiva, accessibile, innovativa dal punto di vista architettonico, strutturale e impiantistico, altamente sostenibile e ad elevata efficienza energetica. La fine dei lavori, come da programma, è prevista nella primavera del 2026.

La visita è gratuita ed è possibile prenotarsi al link: https://www.eventbrite.it/e/biglietti-scuola-secondaria-di-primo-grado-norberto-bobbio-1976137981900