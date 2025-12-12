Il Comune di Collegno e Sodexo insieme per aiutare le famiglie in difficoltà

Il Comune di Collegno, in collaborazione con Sodexo, ha scelto di rinnovare il proprio impegno a favore della solidarietà con una donazione al Banco Alimentare, destinata alle famiglie che vivono situazioni di maggiore fragilità.

Al Food recovery center di Collegno ci sono al momento 60 bottiglie di olio di oliva, 50 litri di latte (confezioni da 1 litro), 30 confezioni di fette biscottate (18 pacchi da 150 pezzi ciascuna) e 100 confezioni di pasta da 1 kg, pronti per essere consegnati prima di Natale alle famiglie bisognose individuate dal Centro d’ascolto Frassati e dalle associazioni del territorio.

“Attraverso la consegna di generi alimentari di prima necessità, l’iniziativa vuole rappresentare non soltanto un aiuto concreto, ma anche un segno tangibile di vicinanza e di attenzione verso chi, nel nostro territorio, affronta quotidianamente difficoltà. In un momento in cui molte famiglie si trovano ad affrontare sfide complesse, questa donazione è un gesto che porta con sé non solo sostegno materiale, ma anche un messaggio di speranza e di fiducia. Collegno è una città che non lascia indietro nessuno, e la collaborazione con Sodexo dimostra quanto sia importante unire le forze per costruire una comunità più giusta e inclusiva” spiega il Sindaco di Collegno Matteo Cavallone.

“Il Food Recovery Center si conferma un grande hub di solidarietà per tutta la zona ovest. Ma, al di là dei numeri, dietro ogni pacco c'è la volontà di prendersi cura delle persone - aggiunge l’Assessore alla Solidarietà Sociale Roberto Bacchin -. Sono piccoli gesti concreti, che però possono alleggerire molto il peso delle difficoltà quotidiane. Ringraziamo Sodexo per aver condiviso con noi questo impegno: insieme possiamo trasformare la vicinanza in azioni tangibili che rafforzano il tessuto sociale della nostra città”.