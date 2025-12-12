Letizia Maria Bergallo nominata direttrice dello Spresal dell'Asl To3

Diventa effettiva dal prossimo 1° gennaio la nomina di Letizia Maria Bergallo alla guida della Struttura Complessa Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL). Proveniente dall’AslTo4, dove dirigeva la medesima struttura, Bergallo porta un’esperienza consolidata nella prevenzione dei rischi lavorativi e nella vigilanza sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

“Il lavoro dello SPRESAL è fondamentale per tutelare la salute dei lavoratori - dichiara Giovanni La Valle, Direttore Generale dell’Asl To3 - e promuovere una cultura della sicurezza che prevenga incidenti e malattie professionali. Si tratta di una funzione strategica per la nostra Azienda, soprattutto in un contesto in cui la complessità dei rischi e dei settori produttivi richiede competenze solide e capacità di coordinamento. Per questo la nomina di Letizia Maria Bergallo rappresenta un passo importante: la sua esperienza e la sua visione rafforzano ulteriormente il nostro impegno nella prevenzione e nella tutela della salute nei luoghi di lavoro”.

Tra le prime attività che coordinerà c'è l’avvio, anche all’interno dell’ASL To3, dell’Ambulatorio di Sorveglianza Sanitaria per gli ex esposti ad amianto, programma regionale rivolto a tutti i lavoratori che ritengano di essere stati professionalmente esposti. In caso di riconoscimento dello stato di ex esposto, vengono attivati accertamenti e monitoraggi dedicati.

La nuova direttrice seguirà inoltre le azioni previste dal Piano Locale di Prevenzione, con particolare attenzione ai piani mirati nei settori edilizia e agricoltura, alle Patologie professionali dell'apparato muscolo scheletrico, e i n futuro alle attività su Rischio cancerogeno professionale e alla prevenzione dello stress lavoro-correlato.

Bergallo affianca all’esperienza gestionale anche un ruolo formativo come docente del Corso di Laurea Magistrale in Scienze delle Professioni Sanitarie della Prevenzione dell’Università degli Studi di Torino.