Un passato di vandalismi e un futuro incerto, il caso dell'impianto “5H De Marchi” arriva in Comune

L’impianto sportivo “5H De Marchi”, ex Victoria Ivest, tra via Veronese e via Massari, torna sotto i riflettori del Comune. Una struttura che, dopo anni di abbandono, atti vandalici e gare andate deserte, prova a risorgere grazie a un investimento e a una concessione ventennale affidata alla Asd Cit Turin Lde. Nonostante i lavori in corso, restano criticità da risolvere, in particolare l’illuminazione, su cui il consigliere di Fratelli d’Italia, Enzo Liardo, chiede interventi urgenti.

Passato burrascoso

Nel 2022 l’impianto era stato descritto come “messo a ferro e fuoco dai vandali e dai ladri di rame, e abbandonato per alcuni anni”. Al suo interno contava un campo da calcio a 11 in erba sintetica, due campi da calcio a otto, un edificio con spogliatoi, infermeria, magazzino, uffici, sala polivalente, bar, servizi igienici, cucina, centrale termica, oltre a una biglietteria, due tribune e un dehors. La rinascita della struttura, inizialmente prevista per l’estate 2019, era stata rallentata dal Covid e da ulteriori atti vandalici.

"Servono chiarimenti"

Nel corso dell’ultima seduta consiliare, Liardo ha presentato un’interpellanza chiedendo chiarezza sulla situazione giuridica ed economica dell’impianto, sulle opere previste e sull’avanzamento dei lavori, con particolare attenzione all’illuminazione artificiale, nota dolente da lungo tempo.

A che punto siamo

A rispondere è stato l’assessore allo Sport di Palazzo Civico, Domenico Carretta, ricordando come nel 2023 la Città abbia approvato la concessione ventennale dell’impianto al Cit Turin. La concessione prevede un investimento complessivo di un milione di euro, spalmato su un cronoprogramma di 13 anni, con diverse opere di recupero e ammodernamento: il rifacimento del campo a 11 in erba sintetica è già stato completato, mentre gli spogliatoi sono completati al 60%. Sono previsti lavori di manutenzione straordinaria degli impianti sanitari e delle opere edili, interventi su pavimentazioni e recinzioni, oltre all’installazione dell’impianto di illuminazione e di tutti gli impianti funzionali alle attività serali. Nel frattempo sarebbero stati eseguiti interventi di efficientamento energetico con luci a Led.

Nonostante queste rassicurazioni, Liardo ha ribadito le criticità: "Quel campo resta un nervo scoperto - ha commentato -, e a me risulta che l’impianto di illuminazione non ci sia. È fondamentale che la Città attenzioni quell’area con priorità".