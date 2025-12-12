Il 14 dicembre a Carmagnola protagonisti i bovini di razza piemontese e il Porro Lungo Dolce

Com’è tradizione, in vista del Natale tornano a Carmagnola i tradizionali appuntamenti dedicati ai bovini di razza Piemontese e della Giora e al Porro Lungo Dolce, tre eccellenze agricole e gastronomiche che rappresentano il cuore dell’identità produttiva e culinaria del territorio. La 33ª Fiera Regionale del bovino di razza Piemontese e della Giora e la 16ª Mostra mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola sono in programma domenica 14 dicembre al foro boario di piazza Italia, con il patrocinio della Città metropolitana di Torino e con un programma pensato per coinvolgere gli appassionati del settore agricolo, le famiglie, i turisti e i buongustai.

La Fiera del bovino da carne di razza Piemontese e della Giora, detta anche “Bianca” per il colore quasi candido del mantello, propone un programma espositivo riservato agli allevatori e alle loro associazioni. La Giora è la vacca a fine carriera riproduttiva che, adeguatamente ingrassata, fornisce tagli pregiati. Il prelibato Salame di Giora di Carmagnola rientra da tempo negli elenchi dei Prodotti Agroalimentari Tradizionali della Regione Piemonte e nel Paniere dei prodotti tipici della provincia di Torino.

Alle 7,30 è previsto l’arrivo e la sistemazione degli animali, mentre alle 9,30 inizieranno le valutazioni dei soggetti in gara da parte della giuria, con la partecipazione degli studenti della sezione Agraria dell’Istituto Baldessano-Roccati. Le premiazioni dei primi tre classificati di ogni categoria si terranno alle 12 e, oltre ai riconoscimenti ufficiali, agli allevatori verrà consegnata la tradizionale gualdrappa in raso.

La 16ª Mostra mercato del Porro Lungo Dolce di Carmagnola è organizzata in collaborazione con gli studenti della sezione Agraria dell’Istituto Baldessano-Roccati. Verranno offerte degustazioni gratuite del tipico ortaggio carmagnolese, riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Regione Piemonte e caratterizzato da una notevole tenerezza e da un sapore delicato che si accompagna ad una facile digeribilità. Durante l’intera giornata il pubblico potrà visitare l’esposizione di macchine agricole, prodotti e attrezzature per il settore zootecnico e cerealicolo, la mostra mercato dei piccoli animali “Fattoria in città”, il mercato degli hobbisti in viale Garibaldi, il Mercantico in corso Matteotti e il mercato ambulante straordinario di Natale in via Valobra. Tra i momenti più attesi dal pubblico la degustazione gratuita del panino con cotechino di Giora.

La mattina di domenica 14 dicembre alle 11 alla Torre Scarpata è in programma l’inaugurazione dell’Antenna MAB UNESCO, dedicata alla Riserva della Biosfera “CollinaPo” riconosciuta dall’UNESCO nell’ambito del programma MAB-Man and the Biosphere, che promuove la valorizzazione del patrimonio ambientale e paesaggistico locale in un’ottica di sviluppo sostenibile.