Brutto incidente a Grosso, due donne gravemente ferite: sono state portate in codice rosso a Ciriè e al Cto

Bruttissimo incidente nella serata di ieri nel Comune di Grosso, in provincia di Torino. Due vetture - secondo cause e dinamiche ancora da accertare - si sono scontrate mentre percorrevano la strada provinciale 22. Erano circa le 20.15 quando è scattato l'allarme e sul posto sono intervenuti, tra gli altri, anche i sanitari del 118 di Azienda Zero.



Due le donne coinvolte, entrambe gravemente ferite e trasportate via in codice rosso con ambulanza ed elisoccorso: la prima, 51 anni, è stata portata all'ospedale di Ciriè con diverse fratture. L'altra, 42 anni, ha riportato conseguenze più gravi ed è stata portata al CTO per un trauma toracico e cranico.