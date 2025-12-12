Rifiuti sparsi in corso Rosai: “Isole ecologiche manomesse e svaligiate”

Rifiuti abbandonati e isole ecologiche manomesse in corso Rosai, Spina 3. La denuncia arriva dal capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Morando, che segnala una situazione di degrado registrata nella giornata di ieri.

Secondo quanto riferito, alcuni soggetti avrebbero “svaligiato” le isole ecologiche presenti lungo la via, alla ricerca di materiali da poter rivendere. Un episodio che, a suo dire, non sarebbe isolato e che alimenterebbe un problema già noto ai residenti della zona.

La questione dei punti di raccolta

La scena trovata in strada – sacchi rotti, rifiuti sparsi e bidoni forzati – ha riacceso il dibattito sulla gestione dei punti di raccolta e sulla sicurezza del quartiere. “Per la maggioranza di Circoscrizione questi soggetti non esistono, ma i cittadini ne pagano le conseguenze”, accusa Morando, puntando il dito contro quella che ritiene una mancanza di attenzione da parte dell’amministrazione.

I residenti, intanto, lamentano disagi crescenti e chiedono maggiori controlli. Un tema seguito dalla Circoscrizione 4 che si è subito attivata per risolvere il problema. “A seguito della segnalazione - spiega il coordinatore all’Ambiente, Lorenzo Ciravegna - ci siamo subito attivati tramite Amiat che ha provveduto a rimuovere i rifiuti abbandonati”.