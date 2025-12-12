Viene soccorso dall'ambulanza, ma dopo le cure aggredisce e rapina i sanitari: arrestato un 38enne algerino

Avevano chiamato un'ambulanza perché sembrava una persona in difficoltà, bisognosa di cure. Ma nel momento in cui il personale del 118 ha cercato di aiutarlo, lui ha reagito aggredendoli e rapinandoli. La chiamata successiva è stata quindi per la Polizia, che arrivata sul posto ha arrestato un algerino di 38 anni, che si trovava nella zona del Campus Einaudi.

I sanitari avevano trovato lo straniero un uomo in evidente stato di ebbrezza, e, dopo aver prestato le cure del caso, lo avevano fatto sedere sul mezzo per il trasporto in ospedale. A quel punto, però, l'uomo ha cambiato improvvisamente atteggiamento: ha dato in escandescenze e ha minacciato e colpito gli operatori sanitari, uno dei quali ha riportato una forte contusione ad un dito. Lo straniero si è anche impossessato degli occhiali da sole del soccorritore, scendendo dall’ambulanza per cercare di scappare, ma è stato subito bloccato dai poliziotti.

Sul posto gli agenti hanno messo in sicurezza l’uomo e recuperato gli occhiali da sole restituendoli al legittimo proprietario, arrestando lo straniero per rapina e contestando l’aggravante che tutela il personale sanitario nell’esercizio delle proprie funzioni.