Il 2026 della Fondazione per la Cultura, dal nuovo infopoint alla band di giovani al Torino Jazz Festival

La Fondazione per la Cultura Torino trova una nuova casa: a marzo verrà inaugurata la nuova sede operativa in piazza Palazzo di Città, all'angolo con via Milano davanti al Comune. Dove un tempo c'era un negozio che vendeva kimono e gatti portafortuna, ci sarà un centro informativo con bookshop e biglietteria.

È questa una delle novità che accompagnano il 2026 della Fondazione, che questa mattina nel Foyer del Regio - tramite la voce del Segretario Generale Alessandro Isaia - ha presentato in anteprima le linee strategiche ed il palinsesto del prossimo anno. Una realtà, come ha spiegato il sindaco Stefano Lo Russo, che "nasce da un'intuizione felice della Città di avere una fondazione a partecipazione diretta, per organizzare eventi".

Torino Capitale Cultura 2033

Tra le iniziative più importanti di cui si dovrà occupare l'ente nato nel 2012, c'è lo sviluppo del dossier Torino Capitale Europea per la Cultura 2033. Il bando per la candidatura dovrebbe uscire tra fine 2026 ed inizio 2027.

Gestione della nuova Biblioteca

"La Fondazione è inoltre incaricata - ha aggiunto il primo cittadino - della futura gestione delle attività culturali della nuova biblioteca di Torino Esposizioni, che a fine 2026 sarà operativa. Dovrà fare un progetto per la parte gestionale e animazione, per il secondo polo bibliotecario più grande d'Europa".

Il prossimo anno l'ente si occuperà poi della gestione di 19 programmi culturali, dei quali otto attivi lungo tutto l'arco dell'anno e undici manifestazioni, in un palinsesto che va da aprile e dicembre.

Torna Exposed Foto Festival

Tra gli eventi in programma dal 9 aprile al 2 giugno la terza edizione di Exposed - Torino Foto Festival, organizzati da Camera. Il tema scelto per il 2026 è "Mettersi a nudo", un invito a interrogare il rapporto tra identità e rappresentazione, corpo ed immagine, visibile ed invisibile.

Big band di giovani

Dal 25 aprile al 2 maggio torna il Torino Jazz Festival, diretto da Stefano Zenni. Tra le novità della 14esima edizione, ha spiegato Alessandro Isaia, c'è il coinvolgimento delle scuole. "La scorsa settimana il direttore artistico - ha spiegato - ha selezionato un gruppo di alunni per formare una "big band" giovanile, che troverà spazio nel cartellone e sul palco di quest'anno".

Maggio sarà poi il mese del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma dal 14 al 18 negli spazi di Lingotto Fiere. Torneranno poi come di consueto MITO Settembre Musica, le Giornate della Legalità e Portici di Carta.

Giardino alla memoria di Alfieri

"Questa Fondazione è il grande braccio armato della cultura" ha concluso l'assessore Rosanna Purchia, annunciando che il prossimo 11 il giardino della scuola Tommaseo verrà intitolato alla memoria dell'ex assessore alla Cultura e pedagogo Fiorenzo Alfieri, in occasione del suo compleanno.