A Grugliasco, il Concerto di Natale in Famiglia a cura di Musica Insieme APS

L’Associazione Musica Insieme APS organizza domenica 21 dicembre alle ore 21 il “Concerto di Natale in Famiglia” nel Salone La Nave del Parco Culturale Le Serre di Grugliasco, nell’ambito della rassegna “Grugliasco è Natale… Live!” organizzata dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con la Società Le Serre e la Pro Loco Grugliasco, registi di una complessa operazione di coordinamento ed inclusione fra le numerose realtà associative presenti sul territorio.



L'Orchezstra Giovanile Musica Insieme diretta da Elena Gallafrio, il Coro Cantintondo dei bambini con la direzione della Prof.ssa Elena Tirelli ed il PARENTS’ CHOIR diretto dalla Prof.ssa Marta Lauria, si riuniscono per una serata piena di musica ed allegria per augurare a tutti buone feste.



Durante la serata, a cura del Forum Famiglie Piemonte verrà presentato il progetto Casa per la promozione della pratica dell’affido e dell’adozione familiare.



Anche quest’anno il programma del Natale è ricco di iniziative per l’intero periodo delle festività, protraendosi fino al 10 gennaio con un calendario fitto di appuntamenti fra concerti, spettacoli, mostre, danza, giochi e attività per tutte le famiglie animando la Città e regalando momenti di svago e di divertimento grazie alla volontà dell'Amministrazione Comunale, la Società Le Serre, la Pro Loco di Grugliasco e la collaborazione delle numerose realtà associative e culturali presenti sul territorio grugliaschese che, insieme all’Associazione Musica Insieme APS, renderanno questo periodo magico e colmo di valori.