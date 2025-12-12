Concerti in Santa Pelagia: il Rejoice Gospel Choir chiude gli appuntamenti del 2025

Mercoledì 17 dicembre, alle ore 21, nella Chiesa di Santa Pelagia si terrà l’ultimo concerto della stagione concertistica di Santa Pelagia per il 2025. La scelta di celebrare questo momento simbolico di passaggio con uno dei più importanti cori gospel attualmente in attività rappresenta il modo migliore per salutare il pubblico e scambiarsi gli auguri di buone feste, in attesa della ripresa dei concerti previsti per la stagione 2026.

Protagonista della serata, all’interno della rassegna “Contatti Sonori”, sarà il Rejoice Gospel Choir, diretto da Gianluca Sambataro. La formazione unisce la potenza del gospel afroamericano alle sonorità dello swing, del pop e del jazz, portando sul palco uno spettacolo ricco di suggestioni: dal groove intenso del gospel americano alle linee melodiche più dolci di quello europeo, passando per il commovente spiritual tradizionale, fino ad arrivare agli hymns, interpretati magistralmente dai numerosi solisti.

Il Rejoice Gospel Choir nasce nel 2001 e il suo ensemble vocale è diretto da oltre vent’anni dal M° Gianluca Sambataro. Nel corso del tempo il coro ha calcato le scene di numerosi palchi: dai teatri alle piazze cittadine, dalle chiese ai festival locali. La loro esperienza comprende anche eventi di beneficenza, in cui la musica si fa strumento di preghiera e condivisione.

Con la sua intensa espressività, il Rejoice Gospel Choir ha un obiettivo chiaro: far vibrare le corde del cuore di chi ascolta attraverso messaggi di gioia e speranza.

Sul palco non offre soltanto uno spettacolo, ma un vero e proprio viaggio, fatto di atmosfere coinvolgenti e di emozioni profonde.

Il loro repertorio abbraccia suggestioni che spaziano dal groove energico del gospel americano (Kirk Franklin, Kurt Carr) alle linee melodiche del gospel europeo, ma negli ultimi anni il gruppo ha inoltre arricchito le proprie esibizioni con brani di artisti internazionali dei generi pop, musical e rap, rivisitati in chiave gospel con testi e arrangiamenti originali.