Level Up al Cortile del Maglio: in mostra le foto di Sara Rabellino, Simone Tilocca e Corrado Zecca

Torna Level Up, l’iniziativa di Torino Creativa dedicata alla creatività giovanile che si svolgerà nella location dell'HUB della Creatività, rinominato Spazio Baôm, al Cortile del Maglio.

Venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 18.30 si apre una mostra di installazioni fotografiche a opera di Sara Rabellino, Simone Tilocca e Corrado Zecca, i quali presenteranno un percorso espositivo che si apre come una domanda e invita il pubblico a diventare parte attiva del suo stesso significato. Anche in questa nuova edizione di LEVEL UP, l’esperienza artistica si

costruisce attraverso installazioni, luce e suono che non accompagnano soltanto la visione, ma la amplificano, trasformando lo spazio in un luogo di ascolto, di

sospensione e di ricerca interiore.



La domanda da cui tutto è partito, “Cosa vedi?”, è il filo conduttore che attraversa la mostra e ne orienta il gesto creativo. Un interrogativo semplice e disarmante, che però

apre a infinite possibilità: cosa riconosciamo nelle immagini degli altri? Di cosa abbiamo bisogno per ritrovarci, per comprenderci, per accettare il nostro sentire o,

talvolta, l’assenza stessa di un significato? Da questa riflessione nasce il cuore del progetto: “Lasciare spazio”.



“Lasciare spazio è la risposta che ci siamo dati, è trovare libertà per noi, negli altri, in sé stessi.”



Spazio all’interpretazione, al dubbio, alla libertà di percepire senza dover definire. Le installazioni diventano così varchi, luoghi permeabili in cui il pubblico può muoversi, fermarsi, osservare e riformulare la propria presenza. Lo sguardo diventa gesto: non più la ricerca di una risposta univoca, ma l’invito a un incontro, con sé stessi e con gli altri. Un’esperienza sensoriale che chiede di respirare, di lasciarsi attraversare e di trovare, nella libertà concessa dallo spazio condiviso, un nuovo modo di vedere.



La mostra sarà visitabile anche sabato 13 e domenica 14 dicembre 2025, dalle ore 10.30 alle ore 17:00.