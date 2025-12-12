Ugo Nespolo firma 12 giacche di JAAM: l'intero ricavato per la ricerca sul cancro alla Fondazione Candiolo

JAAM e Ugo Nespolo, insieme alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, presentano The Hidden Gallery, la prima capsule al mondo di giacche da sci realizzate in Alcantara® con all’interno opere originali dell’artista.

Dodici capi unici, dodici storie da indossare. Ogni giacca racchiude un’opera diversa, firmata da Nespolo, rendendola un pezzo irripetibile. Un'opera da vivere e a favore della vita, con il ricavato a sostegno della ricerca sul cancro.



“L’arte non deve stare ferma, sui muri o su un piedistallo. Deve entrare nella vita vera, farsi toccare, abitare, e in questo caso persino indossare. Inserirla in una giacca è un modo diverso di farla esistere, di renderla complice di una passione vera” spiega Ugo Nespolo.



L’intero ricavato della vendita di questi pezzi unici sarà devoluto alla Fondazione Candiolo. La vendita avverrà a data da destinarsi durante un evento dedicato insieme all’azienda Alcantara e in presenza della Fondazione.