Materie prime come l’oro centrali nell’industria e nell’innovazione

Conosciamo l’oro principalmente come materia prima pregiata utile quale strumento di conservazione del valore, cioè un bene rifugio contro crisi finanziarie e geopolitiche.

L’oro è molto più di questo e, insieme ad altre materie prime rare dall’elevato valore economico, è fondamentale in settori industriali come l’aerospazio, le telecomunicazioni e l’elettronica in genere.

Palladio e platino, sono altrettanto rari e preziosi quanto il metallo giallo e la loro utilità nell’innovazione tecnologica è indiscutibile. Il palladio, ad esempio, viene utilizzato nei processi di purificazione dell’idrogeno, un gas che sta diventando centrale nei tentativi di affrancarsi dai combustibili fossili nel comparto dei trasporti pubblici e privati.

La centralità delle materie prime come l’oro nell’industria

Nell’industria elettronica l’oro è utilizzato nei circuiti stampati per realizzare i contatti su cui successivamente vengono installati i chip. Anche il palladio e il platino svolgono un ruolo importante nella fabbricazione di componentistica elettronica, a beneficiarne sono in particolare i dispositivi a uso professionale nell’ambito della diffusione del suono e nelle apparecchiature per le telecomunicazioni ad alta efficienza.

Data l’elevata resistenza dell’oro alla corrosione esso è impiegato in campo aeronautico, ad esempio in alcune componenti dei motori, e nel settore spaziale come schermo contro i raggi ultravioletti e infrarossi del Sole.

Anche gli apparati per le diagnosi mediche utilizzano i tre metalli preziosi sopra citati, mentre l’osservazione di campioni biologici al microscopio elettronico a scansione usa l’oro come rivestimento.

Dunque le materie prime si distinguono da altri asset finanziari perché hanno una loro utilità concreta. La compravendita di commodity ha un fine che impatta direttamente sull’economia reale, il loro valore è ancorato ad attività umane non astratte.

Ecco spiegato il motivo fondante che spinge le persone a essere interessate ad investire su oro nei mercati finanziari come riserva di valore, esse sono consapevoli della rilevanza delle commodity per la produzione di beni.

La centralità delle materie prime per l’innovazione

Non può esistere digitalizzazione dei servizi senza le materie prime citate in precedenza, a cui bisogna aggiungere il rame. Lo abbiamo scritto sopra, gli apparati per le telecomunicazioni professionali utilizzano materie prime pregiate per garantire alta efficienza e stabilità alla distribuzione dei dati.

Il settore dell’accumulo di energia elettrica (automotive, conservazione di energia prodotta da fonti rinnovabili, ecc.) ha il merito di aver rivalutato materie prime fino a pochi decenni fa poco sfruttate. Nichel, cobalto, litio, manganese e grafite sono alla base delle batterie per le auto elettriche .

Nelle celle a combustibile a idrogeno, invece, si utilizza una quantità significativa di platino come catalizzatore.

Le terre rare meriterebbero un capitolo a parte. I 17 elementi che sintetizziamo sotto il nome di rare earth element sono diventati essenziali per produrre schermi LED di nuova generazione, turbine eoliche e celle fotovoltaiche. Anche il green tech ha bisogno di questi elementi per ridurre le emissioni nei motori, e per produrre lampadine a basso consumo energetico .

A conclusione, possiamo sintetizzare che gli investitori sanno che quando investono in materie prime minerarie stanno agganciando le proprie risorse finanziarie ad attività posate su qualcosa di tangibile.

