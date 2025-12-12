Ancora odori di fogna al mercato, gli ambulanti: “Servono soluzioni radicali”

Odore di fogna dagli scarichi. A lanciare l’allarme, per la seconda volta negli ultimi venti giorni, sono gli ambulanti del mercato coperto Don Grioli di Mirafiori Nord. La zona interessata sarebbe, suo malgrado, quella alle spalle del porticato. “Gli scarichi sono otturati - dichiarano gli ambulanti -. Così è difficile lavorare”. Sul caso aveva già chiesto chiarimento il consigliere di Fdi della Circoscrizione 2, Domenico Angelino, mentre ieri ci ha pensato anche il coordinatore al Commercio, Riccardo Prisco, a interfacciarsi con l’assessorato competente per chiedere lumi.

Dal Comune fanno sapere che si tratta di un problema noto, “purtroppo un primo intervento fatto nei giorni scorsi non è stato risolutivo - spiegano da Palazzo Civico -, per questo motivo è stato programmato un nuovo intervento che verrà eseguito nelle prossime ore”.