Il Grand Egyptian Museum inaugura l'Egitto 2026: come scoprire questo paese con Archètravel

Il mondo dell'archeologia è in fermento. Con l'apertura completa, avvenuta il 4 novembre 2025, del Grand Egyptian Museum (GEM) a Il Cairo, l'Egitto si è riconfermato una delle mete del 2026.

Il nuovo Museo Egizio, progetto monumentale che segna una nuova era per la conservazione e l'esposizione del patrimonio storico egizio, si trova a Giza, a soli due chilometri dalle Piramidi e gode, per questo, di una vista spettacolare sul complesso piramidale.



È il più grande museo archeologico del mondo dedicato a una singola civiltà, con oltre 100mila manufatti: la sua area espositiva, dentro una struttura imponente e moderna, copre migliaia di metri quadrati e, per la prima volta nella storia, mostra l'intera collezione del tesoro di Tutankhamon (oltre 5500 reperti) in un'unica, gigantesca galleria dedicata, che occupa circa 7000 metri quadrati.

Per immergersi completamente in quello che è molto di più di un semplice museo, la scelta d'elezione è Archètravel, il tour operator italiano specializzato in viaggi culturali, noto per la sua attenta offerta e per essere stato insignito del prestigioso Premio Turismo Cultura UNESCO 2015 per l'itinerario "Iliade, sulle tracce di antichi eroi" tra Grecia e Turchia, un sigillo di garanzia sulla qualità e l'approfondimento culturale delle sue proposte.

Per esplorare il nuovo cuore pulsante dell'Antico Egitto, Archètravel si pone come partner ideale con il suo catalogo " Viaggio in Egitto ". Il tour operator torinese si è sempre distinto per il suo approccio che va oltre la semplice visita turistica, esplorando le grandi civiltà, la storia e le culture del mondo, trasformando ogni viaggio in una vera e propria spedizione culturale. Ne è un esempio la " Crociera sul Nilo + Cairo ", uno dei viaggi più iconici alla scoperta della civiltà egizia.

Si è ritagliato una posizione di rilievo nel settore dei viaggi organizzati di gruppo, specializzandosi in esperienze ad alto valore storico e culturale. Attivo dal 2014, promuove itinerari pensati per viaggiatori appassionati che cercano un'esperienza autentica e un approfondimento tematico, spesso accompagnati da esperti del settore.

In linea con la sua vocazione, Archètravel non si limita a organizzare viaggi, ma promuove attivamente la cultura anche in Italia, con contenuti multimediali ma anche iniziative. Domenica 14 dicembre, negli spazi di Combo a Torino, promuove l'iniziativa culturale "Spedizione in Egitto". Fa parte del progetto "Archètravel On Tour", nato con l'idea è quella di coinvolgere una "carovana di viaggiatori, artisti ed esploratori" per parlare di itinerari.

L'appuntamento prevede un talk, moderato dalla giornalista Chiara Priante, con i fondatori di Archètravel, e appassionati viaggiatori, Andrea Dattoli e Tiziano Salerno, le voci di Alberto De Min e Federico Genre, che condivideranno racconti e video dall'Egitto e narreranno le rotte designate da Archètravel per visitare questo paese.

Sarà l'occasione per scoprire l'Egitto di oggi, oltre le rotte più note, inclusa la spettacolare riapertura del GEM e le immagini esclusive del Deserto Bianco, riaperto alle rotte turistiche dopo anni di chiusura.

A fare da cornice all'incontro sarà l'anteprima della mostra fotografica "Egitto - Nothing But Gold" del fotografo Al Salerno, con la curatela di Stefano Carini. Dieci scatti intimi e contemporanei che richiamano la celebre esclamazione di Howard Carter durante la scoperta della tomba di Tutankhamon. Il titolo, “Nothing but gold”, simboleggia non solo la ricchezza del corredo funerario, ma il valore inestimabile dell'esperienza egizia. Rientra nel progetto "A occhi aperti" con il quale Archètravel promuove reportage fotografici, tutti di taglio autoriale, in vari paesi del mondo per promuovere contenuti video ma anche mostre di livello.

La giornata, che si concluderà con un aperitivo per la community di viaggiatori, è la prima di una serie di iniziative che Archètravel intende replicare in altre città italiane, a riprova del suo ruolo di motore culturale e di punto di riferimento per chi desidera un viaggio che sia un autentico approfondimento storico e umano.

Scegliere Archètravel vuol dire affidarsi a un tour operator che punta a un turismo consapevole e attento.

















Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.