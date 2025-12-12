L’iconica residenza dei McCallister, protagonista del film cult “Mamma, ho perso l’aereo”, torna al centro dell’attenzione non solo per l’imminente anniversario della pellicola, ma anche per un recente passaggio di proprietà che riaccende l’interesse verso le dimore simbolo della cultura pop.

La villa si trova al 671 di Lincoln Avenue a Winnetka, sobborgo residenziale tra i più esclusivi dell’area di Chicago, ed è stata venduta nel gennaio 2025 per 5,5 milioni di dollari.

Costruita nel 1920 in stile georgiano coloniale, presenta una facciata in mattoni rossi e si sviluppa su tre piani per circa 850 mq.

Gli interni – che nel film furono in parte ricreati in studio per accentuare l’atmosfera natalizia – includono cinque camere da letto, sei bagni, la celebre scala centrale dove Kevin scivola con lo slittino, la cucina della scena della cena improvvisata, il soggiorno con camino e albero addobbato, e la sala da pranzo delle inquadrature più iconiche.

Completano la proprietà una sala cinema, un campo da basket interno, un garage seminterrato e un garage esterno, ambienti anch’essi utilizzati nelle riprese.

Le battute del piccolo Kevin - “C’è nessuno? Mamma? Papà? È uno scherzo, vero?” - tornano puntuali nella memoria di milioni di spettatori ogni Natale.

Quest’anno il film compie 35 anni e torna nelle sale in versione restaurata 4K con una settimana di proiezioni speciali dal 4 al 10 dicembre, confermandone l’intramontabilità.

Secondo gli analisti di Italian Luxury Villas by ILV, proptech italiana specializzata in dimore di pregio e nel monitoraggio delle proprietà iconiche internazionali, il rinnovato interesse verso la villa dei McCallister si inserisce in un trend crescente che vede le case del cinema acquisire valore culturale oltre che immobiliare.

«Sono immobili che entrano nell’immaginario collettivo, generano turismo, influenzano il mercato e diventano veri e propri oggetti narrativi, prima ancora che residenze» spiegano gli esperti ILV.

Un fenomeno che si osserva sempre più spesso anche in Europa e in Italia, dove set cinematografici e location televisive contribuiscono a trasformare immobili di pregio in landmark culturali riconoscibili e destinazioni di interesse iconico.













Informazioni fornite in modo indipendente da un nostro partner nell’ambito di un accordo commerciale tra le parti. Contenuti riservati a un pubblico maggiorenne.