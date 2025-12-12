Regali Golosi della Valle Maira: i Cesti Natalizi della Formaggeria La Fissello Doc

Durante le festività natalizie, scegliere un cesto colmo delle prelibatezze della Formaggeria La Fissello Doc significa donare un'esperienza unica di sapori autentici, che delizierà i destinatari e renderà il gesto un momento di vera felicità condivisa.

Situata come tappa imperdibile per chi percorre la Vallata partendo da Dronero, la bottega del Caseificio La Fissello Doc offre, come da consuetudine per il Natale, cesti preconfezionati o personalizzabili, traboccanti di specialità lattiero-casearie dell'azienda agricola e impreziositi da golosità tipiche del territorio.

Oltre alla sede principale a Villar San Costanzo, è possibile selezionare i prodotti anche presso il Mercato della Terra di Saluzzo, aperto il mercoledì e il sabato. Qui, Edoardo guida i clienti alla scoperta dei formaggi, descrivendone le peculiarità e suggerendo accostamenti ideali con confetture, miele e salse. Successivamente, i fratelli Edoardo e Gabriele si occupano con entusiasmo della preparazione delle confezioni e, se richiesto, della spedizione, trasformando il periodo festivo in un'opportunità di gioia nonostante gli impegni quotidiani.

Per gli appassionati di formaggi pregiati e di tesori gastronomici artigianali provenienti dalla Valle Maira, non c'è opzione più azzeccata: un'esplosione di sapore e salute, supportata da una catena produttiva a chilometro zero, completamente tracciata e garantita.

Al centro di questi cesti spiccano i formaggi dell'azienda, che nel corso degli anni hanno conquistato stima e fedeltà grazie a processi artigianali fedeli alle ricette antiche, mantenendo standard qualitativi elevatissimi nonostante la domanda in crescita.

La gamma include formaggi caprini e vaccini, con diverse maturazioni, e varianti erborinate che si rinnovano annualmente in nuance differenti. Non mancano le proposte fresche al banco: mozzarelle, bocconcini, tome morbide, tomini, burro e yogurt, tutti realizzati con cura meticolosa.

La Formaggeria segue questi orari di apertura: lunedì chiuso; da martedì a sabato dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 15,30 alle 19; domenica dalle 8,30 alle 12.30.

LA FORMAGGERIA dell’AZIENDA AGRICOLA LA FISSELLO DOC - al Mercato della Terra Di Saluzzo del Mercoledì e Sabato

Area Artigianale P.i.p. - Via I Maggio 33 - Villar San Costanzo (CN)