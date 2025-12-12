In tutta Italia le prelibatezze Lattebusche

E’ attivo da 21 anni ed è un progetto nato ben prima del periodo pandemico con la volontà di portare la qualità dei prodotti caseari delle Dolomiti Bellunesi direttamente nelle case dei consumatori.
Si chiama Lattebusche Shop ed è il canale di vendita on line della grande Cooperativa larriero casearia veneta.
Negli anni lo Shop è cresciuto ampliando il catalogo e raggiungendo un pubblico sempre più vasto.
Oggi Lattebusche spedisce on tutta Italia tramite trasporto con cella frigorifera garantendo una filiera del freddo costante. Nei mesi più freddi vengono serviti anche diversi Paesi dell’Unione Europea rispondendo alle esigenze agli acquisti di italiani emigrati sia alla curiosità di nuovi consumatori stranieri.
Così Il Piave Dop (un formaggio prodotto solo da Lattebusche), il Montasio, l’Asiago, il Grana Padano, lo stracchino, la casatella e decina di altri gustosissimi prodotti vengono sempre più conosciuti ed apprezzati.
E’ sufficiente collergasi con shop.lattebusche.com per portare alla propria tavola il sapore autentico delle eccellenze delle Dolomiti Bellunesi.