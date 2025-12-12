Tradizioni di Natale insolite e sorprendenti nel mondo

In Giappone, ad esempio, il Natale non è una festa tradizionale, ma dagli anni Settanta si è radicata un’abitudine, mangiare pollo fritto di una famosa catena americana.

Le prenotazioni iniziano settimane prima e per molte famiglie il “bucket natalizio” è ormai parte integrante delle celebrazioni. In Islanda esiste invece una tradizione legata alla lettura: la Jólabókaflóð, letteralmente “l’inondazione dei libri natalizi”.

In questo periodo dell’anno vengono pubblicati e regalati talmente tanti libri che la vigilia è spesso dedicata a leggere accanto a una tazza di cioccolata calda.

Spostandosi in America Latina, specialmente in Venezuela, la vigilia assume un tono decisamente diverso grazie all’abitudine di raggiungere le chiese andando sui pattini.

A Caracas molte strade vengono addirittura chiuse al traffico per permettere alle famiglie di muoversi liberamente.

In Catalogna, il Natale è segnato da due figure tradizionali che possono sorprendere i visitatori. Una è il Tió de Nadal, un tronco di legno decorato con volto e sciarpa che, secondo la tradizione, “porta i doni” ai bambini dopo essere stato colpito con dei bastoncini. L’altra è il “caganer”, una statuina in atteggiamento insolito, accovacciata nell’atto di compiere i suoi “bisogni quotidiani”, inserita nei presepi per buon auspicio.

In Australia, il Natale cade in piena estate e quindi le tradizioni si adattano al clima locale.

Le celebrazioni includono barbecue sulla spiaggia e raduni all’aperto in sandali e costumi da bagno. Le Filippine offrono invece una delle celebrazioni natalizie più lunghe al mondo. Le festività iniziano già a settembre e culminano con la “Simbang Gabi”, una serie di messe all’alba che precedono il 25 dicembre.

Le città si riempiono di lanterne colorate, le parol, diventate simbolo nazionale e realizzate in forme sempre più elaborate.

In Svezia, una delle tradizioni più note è la costruzione della gigantesca capra di Gävle, un’enorme figura di paglia che viene eretta ogni anno all’inizio dell’Avvento. Nel corso del tempo la capra è diventata famosa perché spesso, nonostante la sorveglianza, viene bruciata o sabotata da ignoti.

Infine, in Slovacchia esiste un rituale familiare che colpisce per la sua originalità. Il capofamiglia lancia un cucchiaio di loksa, una sorta di impasto natalizio, sul soffitto. La quantità che rimane attaccata rappresenta la fortuna per l’anno successivo.

Queste tradizioni dimostrano come il Natale, pur condividendo in molti Paesi alcuni elementi comuni, continui a essere un terreno fertile per espressioni culturali molto diverse tra loro. Osservarle permette di cogliere quanto una ricorrenza globale possa essere declinata in modi sorprendenti, riflettendo abitudini, storia e sensibilità locali.