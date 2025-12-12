Le Vele Alassio New Year's Eve 2026

Dopo il grande successo dell'anno scorso, Le Vele Alassio apriranno martedì 30 dicembre e mercoledì 31 dicembre, in occasione del Capodanno,
per festeggiare insieme le ultime ore del 2025 e accogliere il 2026 nel migliore dei modi!
Per queste due aperture straordinarie, il super team de Le Vele ha organizzato per voi due eventi imperdibili:
Martedì 30 dicembre andrà in scena il party Mamacita, che scalderà il Club con danze sensuali e il suo mix esplosivo di Reggaeton, Hip Hop, Trap e Urban.
Promozioni della serata:
- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Combo Ticket: € 40,00 con consumazione inclusa. Acquistabile online in
anticipo, ideale per chi desidera partecipare a entrambi gli eventi.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Mercoledì 31 dicembre festeggeremo insieme l'inizio del nuovo anno! In consolle troverete i DJs che vi hanno fatto ballare per tutta l'estate:
Judici e Tigani. La serata sarà inoltre arricchita da un affascinante spettacolo pirotecnico.
Promozioni della serata:
- Ticket d'ingresso: € 20,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per chi entra entro mezzanotte.
- Ticket (Salta Coda): € 25,00 con consumazione inclusa. Acquistabile
online in anticipo, valido per tutta la durata dell'evento.
- Tavoli a bordo pista: Per arrivi entro le 00:30: € 100,00 di sconto
sulla prima bottiglia.
- Tavoli Club: Per arrivi entro l'01:00: € 50,00 di sconto sulla prima
bottiglia.
Le Vele Alassio è attento al territorio: sono previsti prezzi agevolati per i lavoratori del settore accoglienza delle province di Savona e Imperia. Anche i residenti di Alassio, Albenga, Laigueglia e Andora possono usufruire di tariffe speciali.
L'ingresso è consentito solo su prenotazione, con priorità riservata ai clienti con tavolo, per garantire la migliore esperienza possibile.
Let's begin 2026 with the magic of Le Vele Alassio! Ti aspettiamo!
Le Vele Alassio presents Mamacita Bye Bye 2025 Edition Tuesday 30th
December 2025
Le Vele Alassio vi aspettano per l'ultimo appuntamento dell'anno con
Mamacita!!
Tuesday 30th December 2025
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
MAMACITA
Bye Bye 2025 Edition
IN CONSOLLE
MAMACITA Crew
PERFORMERS: Mamacita Dancers
Official Radio Partner Radio 105
Visuals by Bridge Production
DETAILS
- Dress Code: Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/tickets/le-vele-alassio-presents-mamacita-bye-bye-2025-edition-tuesday-30th-december-2025/211505/channel/le-vele
Le Vele Alassio New Year's Eve 2026 Wednesday 31st December 2025
Let's begin 2026 with the magic of Le Vele Alassio!
Wednesday 31st December 2025
From 11pm till late
Live music from 7pm
LE VELE ALASSIO
presents
NEW YEAR'S EVE 2026
LINE UP
Judici
Tigani
DETAILS
- Dress Code: Elegant & Cool
- Girls / Men +18
- Admission by reservation only
- Free shuttle service from Alassio railway station
DETTAGLI
- Abbigliamento: Elegante & Cool
- Donna / Uomo +18
- Ingresso solo su prenotazione
- Servizio navetta gratuito dalla stazione ferroviaria di Alassio
Evento Xceed:
https://xceed.me/it/alassio/tickets/le-vele-alassio-new-years-eve-2026-wednesday-31st-december-2025/211510/channel/le-vele
Per saperne di più e per prenotare visita:
https://bit.ly/LeVeleAlassioEvents
INFO & RESERVATIONS
+39 327 97 20 920
+39 328 28 28 721