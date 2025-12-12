Xmas comics & games, al via domani l'undicesima edizione dell'evento dedicato a fumetti e fantasia

Alle 10 di sabato 13 dicembre si aprono i cancelli dell’Oval – Lingotto Fiere di Torino per l’undicesima edizione di Xmas Comics & Games, l’appuntamento invernale più atteso per chi ama fumetti, giochi, videogiochi, cosplay, cinema e tutto ciò che ruota intorno all’universo della cultura pop.

Il tema di questa edizione, Angeli e Demoni, parla della tensione eterna tra opposti. A sviluppare questo concetto è il manifesto ufficiale di Xmas Comics 2025 firmato dal disegnatore torinese Antonio Lapone, che ha scelto di fondere nel suo visual suggestioni pop e riferimenti occulti. Il manifesto è un omaggio alla Torino magica ed esoterica, vertice dei due triangoli di magia bianca (con Lione e Praga) e nera (con Londra e San Francisco).

Oltre 40 autori presenti all’Oval. E Primo Nero presenta il suo fumetto.

Fumettisti, illustratori ed editori sono il cuore della manifestazione torinese: sono presenti all’Oval più di 40 autori del mondo della nona arte, a disposizione del pubblico per sketch e disegni personalizzati, oltre che protagonisti di conferenze e incontri.

Presente per la prima volta a Torino Liang Azha, autore cinese di webtoon, amatissimo in Italia per i suoi lavori All of You, Checkmate! Capture My Heart e Starting With a Lie.

Dalla scuderia Disney sono presenti Lorenzo Pastrovicchio, Giada Perissinotto, Francesco D’Ippolito, Federico Butticè, Francesco Barbieri, Donald Soffritti, Andrea Freccero e Claudio Sciarrone.

Nutrita la delegazione di autori allo stand Cut-up, che ospita autori del calibro di Stefano Fantelli, Lucio Filippucci, Claudio Chiaverotti, Moreno Burattini, Silvia Riccò, Davide Barzi, Anna Lazzarini, Luca Enoch, Marco Santucci, Maria Laura Sanapo e Oscar Scalco.

Primo Nero, personaggio diventato famoso sul web per i suoi video girati in situazioni assurde per le strade di Roma, presenta sia sabato sia domenica L’Inkredibile Primo Nero Show (Nov3l Edizioni), il suo esordio nel mondo del fumetto.

Sabato pomeriggio Sbam! presenta il volume a fumetti Lockness - Il mostro del lago raccolta delle storie pubblicate sul Corriere dei Piccoli illustrate da Vittorio Pavesio e scritte da Alberto Setzu; mentre Poste italiane, in collaborazione con Quartiere giapponese, fa una carrellata sulla storia dell'Animazione Giapponese in Italia, tramite i libri fondamentali in materia e i folder filatelici più belli.

Torna a Xmas Comics lo chef Carlo Mele, alias Ojisan, noto per aver trasformato i piatti più iconici degli anime in esperienze culinarie reali. Nel pomeriggio di sabato lo chef presenta, insieme al fumettista Francesco D'Ippolito, La cucina animata, un talk, con show cooking a seguire, su come il cibo viene usato nella narrazione nei film d’animazione, mettendo a confronto l’immaginario giapponese con quello occidentale.

Gli attori della serie Netflix Riv4li e i doppiatori di Stranger Things incontrano il pubblico.

Due appuntamenti imperdibili per gli appassionati di cinema, doppiaggio e serie tv.

Sabato alle 14.30 sono protagonisti di un talk sul palco Alessandro Campaiola e Federico Campaiola, due tra le voci più riconoscibili del panorama italiano. Alessandro Campaiola è noto per aver doppiato Steve Harrington in Stranger Things e Barry Allen/Flash nell’Arrowverse, Federico Campaiola è la voce italiana di Jonathan Byers in Stranger Things e di Timothée Chalamet in Beautiful Boy.

A seguire il main stage ospita gli attori di Riv4li, la nuova serie Netflix per ragazzi ambientata nella scuola media “Montalcini” di Pisa, spin-off della celebre Di4ri: Samuele Carrino (già protagonista del film Il ragazzo dai pantaloni rosa), Melissa Di Pasca, Eugenia Cableri e Lorenzo Ciamei.



Gli ospiti e le attività musicali: sabato il concerto di Giorgio Vanni.

La musica, con tutte le sue sfumature, è come di consueto tra le protagoniste di Xmas Comics: dai concerti dei grandi nomi delle sigle tv ai ritmi travolgenti del K-pop, fino alla grinta della Battle of the Bands, il contest live che dà spazio alle band emergenti. Sabato 13 dicembre alle 18 il protagonista sul main stage è Giorgio Vanni, la voce più celebre delle sigle dei cartoni animati degli anni ’90 e 2000.

Grazie alla collaborazione con l’associazione TKC – Turin Korea Connection tornano le attività dedicate al k-pop (Korean Pop), genere musicale della Corea del Sud. Sono in programma esibizioni e sessioni di K-pop Random dance, attività in cui vengono riprodotti i ritornelli di varie canzoni K-pop. Non mancano danze, Giochi K-pop, workshop per imparare coreografie di danza K-pop e il Noraebang, il karaoke coreano, per cantare le proprie canzoni preferite insieme agli amici.



Tornano l'appuntamento con Karacosplay (sabato pomeriggio), il contest di karaoke in costume, dove una giuria di qualità valuta i partecipanti per le doti vocali e per l’interpretazione del personaggio.

Il villaggio di Natale di Xmas Comics: nella casa del Grinch giochi e attività per tutte le età.

Quest’anno il Magico Villaggio di Natale di Xmas Comics cambia look e si trasforma nella Casa del Grinch: un’esperienza immersiva tra l’albero di Natale, la camera da letto, il bagno e il salotto del Grinch. Dalle 10.30 alle 19, il Grinch in persona, Babbo Natale, Mamma Natale, gli Elfi e la renna Rudolf sono pronti ad accogliere il pubblico per foto ricordo indimenticabili e laboratori creativi natalizi, attività con disegni da colorare e giochi con i mattoncini Lego giganti.

Videogames: tornei, postazioni di gioco libero e un’area dedicata ai videogiochi indipendenti.

L’area videogames di Xmas Comics è ricca di attività aperte a tutti gli appassionati, con gioco libero e con i videogiochi più apprezzati, dalle ultime uscite E-sport alle vecchie glorie, su tantissime console, come Nintendo Switch e Sony Playstation 5. In programma inoltre tornei avvincenti e sfide ad alto tasso di adrenalina. Sia sabato sia domenica si svolgono tornei di 2XKO, il nuovo picchiaduro Riot Games; non mancano tornei di Fortnite e di EA FC 25 su Playstation e di Mario Kart su Switch. L’Area Indie è lo spazio dedicato alle case editrici indipendenti e i game developer emergenti. Presenti inoltre l’Area Game Arcade, lo spazio dedicato ai classici cabinati da sala, un simulatore di guida Lamborghini e l’area laser game.