Ecco cosa ci dicono le stelle per i prossimi giorni: l’Oroscopo di Corinne

ARIETE: La stanchezza predomina e basterà un’inezia a mandarvi in tilt … Ma per grazia stellare una questione, definendosi, risolleverà il morale, indipendentemente da una flessione fisica o dei quattrini da sborsare. Oltretutto un combino, un regalino, un evento da festeggiare, vi delizierà. In amore o sul lavoro invece gli imprevisti saranno a portata di giornata… Consigliabile mangiare poco la sera e bere una rilassante prima di coricarvi. A Santa Lucia concedetevi una sana follia.

TORO: Non siate pessimisti in quanto al varco vi attendono miglioramenti e soddisfazioni che neppure voi riuscite ad immaginare e se una faccenda tormenta sappiate che, prima di Natale, volgerà a vostro favore! Le stelle proteggono e sostengono chiunque operi in un settore artistico o giornalistico mentre per tutti si prospetta una settimana infuocata ma discretamente prospera a patto di soprassedere sull’altrui gelosia e stupidità. Week end festaiolo o ricco di emozioni.

GEMELLI: Gli strali di Marte si faranno sentire rendendo l’umore fluttuante e i nervetti talmente tesi dallo sbottare per un nonnulla… In aggiuntiva, una persona capricciosa avrà il potere di mettere a dura prova la vostra pazienza, un acciacco andrà sottoposto al vaglio di un medico e un ridicolo evento costellerà il week-end. Buona ripresa per chi ha avuto problemi di salute. Per contrastare le avversità appendete in cucina dell’aglio del peperoncino e dell’agrifoglio.

CANCRO: Con il beneplacito di Giove uscirete dal guscio, si placherà un tormentone, otterrete una gratificazione, scamperete un pericolo o concretizzerete un anelito. Ci saranno momenti in cui l’affanno impererà, quasi vi sentiste impotenti di fronte a determinati accadimenti, ma non scoraggiatevi perché Santa Claus si sta adoperando per regalarvi qualcosa di speciale! Una bella notizia riempirà il cuore di gioia. Week end adatto per visitare posti magici, viuzze illuminate o mercatini.

LEONE: Se il cielo non ha procacciato grandi compiacenze almeno per le feste auspichereste momenti migliori riguardo lavoro, amore, famiglia e salute: elementi per voi importanti in questo momento più delicato di una sfera di vetro soffiato… Avrete un mucchio di cose a cui pensare, regali da comprare, situazioni da accettare, persone da inquadrare e, solo verso Natale, potrete riposarvi e gustare una porzione di tranquillità. A Santa Lucia qualcosa vi sorprenderà.

VERGINE: Rifulge l’argentea Luna che, formando l’11 dicembre l’ultimo quarto nella vostra costellazione, spruzzerà sul cammino frammenti di speranza affinché l’anno si chiuda in bellezza alla faccia di problemi e patemi… Nel contempo, non sapendo ancora come organizzare il Natale, vi lambiccherete su dove andare o chi invitare. Un po’ di caos regnerà invece in ambito professionale. Il giorno di Santa Lucia accendete una candela bianca e lasciatela consumare.

BILANCIA: I giorni antecedenti al Natale vi vedranno spettatori o protagonisti di accadimenti burleschi, un contrattempo indisporrà chi eccede in sensibilità mentre, quasi in simultanea, un altro fatto farà tirare un lungo sospiro di letizia o di sollievo! I prossimi dì comunque vi vedranno talmente stufi e indaffarati da giungere a domenica piuttosto stremati. Nell’allestimento dell’agghindato pino collocate tra i rami dei campanellini: serviranno da protezione…

SCORPIONE: Ad intermittenza, come le lucine degli alberelli addobbati, apparirete impavidi e svogliati, spensierati e accigliati, con tante faccende da smaltire e tanta voglia di poltrire… ma suvvia… datevi una smossa e vedrete che porterete ogni incombenza a buon fine… Esserino fragilino da coccolare, vezzeggiare e rasserenare. Stupefacente novella o missive da amici o cooperatori. Sborsi per strenne ma anche per un aggeggio da cambiare. Week end spossante.

SAGITTARIO: Vivete questo periodo valorizzando ciò che più conta, pensando un po’ più a voi stessi, assaporando l’attimo fuggente, accantonando nostalgie o ipocondrie e guardando verso un 2026 abbastanza rigoglioso. Nel contempo state attenti a non prendere lucciole per lampioni riguardo quattrini e transazioni… Weekend convulso e festeggiamenti speciali per chi compie gli anni. A Santa Lucia chiedete che vi conduca verso un Natale all’insegna della pace e dell’armonia.

CAPRICORNO: Approfittate del sestile di Saturno per mettere ordine in alcuni lati della vostra o altrui esistenza, per fare compere azzeccate o scelte fortunate e, anche se un corruccio lambirà gli appartenenti al III° decano, non avrete di che lamentarvi. Qualcuno inizierà a programmare lo svolgersi del Natale altri subiranno un’ingiustizia, si arrabbieranno o avranno i nervetti a fior di pelle… A Santa Lucia fate incetta di nocciole, mandarini e torrone! Fastidi alle articolazioni.

ACQUARIO: Vi aspetta una settimana incandescente nel corso della quale avrete un mucchio di faccende da sbrigare, animi da placare, idee da rassettare… Da fuori giungeranno notiziole, sul lavoro vi stresserete, in casa sbufferete, tanto che rinvenire un po’ di pace sembrerà un miraggio ma, se vi date una calmata, riuscirete a far tutto rimanendone soddisfatti. Cominciate inoltre a pianificare il Natale e ad andare a comprare le strenne di rito. Ritrovi ruspanti.

PESCI: Tra versamenti facenti salire i fumenti, barbosi da sopportare, un acciacchino da lenire e mille pensieri vaganti, brontolerete spesso anche se basterà poco a farvi ritornare pimpanti. In ambito operativo o familiare un chiarimento servirà a ripristinare un rapporto interpersonale. Nel week end fate una pausa consacrandolo a voi stessi, allo shopping, ai ritrovi, ad una capatina nelle fiere cittadine o ad una pizzetta in compagnia. Attenti a non spaccare oggetti!

E che Santa Lucia, con il suo asinello, alleggerisca ogni vostro fardello…