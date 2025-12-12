Non solo videomapping, a Moncalieri al via l'edizione 2025 del Natale per le persone

A Moncalieri il Natale torna a essere un momento di incontro autentico, un periodo dell’anno in cui la città si ritrova nei suoi luoghi più significativi per condividere tempo, emozioni e gesti di solidarietà.

Coinvolgere famiglie, giovani e meno giovani

Le feste, oltre a regalare il meraviglioso spettacolo del videomapping nel centro storico, diventano così un’occasione per rinsaldare i legami, sentirsi parte di una comunità accogliente e vivere insieme attività pensate per tutte le età e per tutte le generazioni.

Il programma Natale per le Persone 2025 propone un percorso ricco e variegato che attraversa i quartieri e coinvolge famiglie, bambini, giovani, adulti e più adulti.

Si parte con il Natale Pop

Si parte, il 13 dicembre al Polifunzionale con il pomeriggio “Natale Pop”: uno spettacolo teatrale gratuito per famiglie ” L’albero dei regali”, la consegna dei doni a tutti i bambini presenti per poi proseguire la festa tra tombole musicali, trucca bimbi e una merenda condiviso che riporta al gusto semplice dello stare insieme.

La città si anima anche grazie alle iniziative rivolte alla terza età, con pomeriggi danzanti e momenti conviviali a Casa Vitrotti, Oikia e Leimon, mentre i ragazzi e le ragazze dell’EduSpazio Christmas Party vivranno un’intera serata all’insegna di musica, giochi e creatività, trasformando il Polifunzionale in un luogo di festa e partecipazione.

Sabato 20 il mercatino equosolidale

Sabato 20 dicembre le rinnovate Botteghe Limone ospitano “A Natale puoi”, il tradizionale mercatino equosolidale che unisce progetti solidali, degustazioni, attività per tutte le età e momenti di intrattenimento, tra cui lo spettacolo gratuito del comico Francesco Giorda e la sempre attiva EduGaming Zone, che coinvolge i più giovani in uno spazio di gioco e incontro.

Non mancano i tradizionali appuntamenti delle ludoteche di Natale nelle case di Casa Zoe e MicroZoe, spazi familiari dove i bambini possono ritrovarsi tra giochi, laboratori e merende golose.

A rendere ancora più speciale questo tempo ci sarà anche, il 21 dicembre, la Festa dei nuovi cittadini, un momento dedicato all’accoglienza e al benvenuto istituzionale delle persone che hanno scelto Moncalieri come casa, accompagnato da un brindisi, musica e una suggestiva foto dalla terrazza del Palazzo Comunale.

I Pranzi di Natale e Capodanno

Il tempo delle feste prosegue poi con i Pranzi di Natale e Capodanno a Casa Vitrotti e si conclude con la Befana d’Argento, una giornata di musica, ballo e socialità che chiude il programma con il sorriso e la leggerezza della tradizione.

Natale per le Persone 2025 nasce dalla collaborazione tra servizi comunali, associazioni e realtà del territorio e vuole essere un invito a riscoprire il valore dell’incontro e della solidarietà, rafforzando il senso di appartenenza a una comunità viva, partecipata e piena di energia positiva.