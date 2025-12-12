Licenziato in Commissione il Piano sociosanitario

La Commissione Sanità, presieduta da Luigi Icardi, dopo aver votato tutti i 438 emendamenti presentati, questa mattina ha licenziato a maggioranza il testo del Piano socio sanitario 2025-2030. La delibera per l’adozione del Piano inizierà il suo iter nell’Aula del Consiglio regionale martedì prossimo, 16 dicembre.
Approvati tutti i 166 emendamenti presentati dalla Giunta regionale, per lo più di carattere tecnico, sottoscritti dagli assessori alla Sanità Federico Riboldi e alle Politiche sociali Maurizio Marrone, e dai consiglieri di Fratelli d’Italia: Silvia Raiteri, Federica Barbero, Daniela Cameroni, Marina Bordese.
Accolti anche 62 emendamenti presentati dai consiglieri di opposizione: Alice Ravinale, Valentina Cera e Giulia Marro (Avs), Sarah Disabato e Alberto Unia (M5s), Vittoria Nallo (Sue), Gianna Pentenero, Nadia Conticelli, Laura Pompeo, Mauro Salizzoni, Daniele Valle, Monica Canalis, Simona Paonessa, Domenico Rossi, Domenico Ravetti, Fabio Isnardi, Alberto Avetta (Pd).