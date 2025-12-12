Tangentopoli, il Pinerolese e la ‘scomparsa’ della Dc

“L’idea nasce in un modo un po’ singolare, io e Valdo Spini andiamo a un evento per ricordare il pastore valdese Giorgio Bouchard e Valdo mi ha chiesto perché non scrivevo qualcosa sugli anni che hanno cambiato la politica”. Giorgio Merlo introduce così il suo ultimo libro ‘Pinerolese 1992-1994. Gli anni che hanno cambiato la politica’ (122 pagine, LAReditore).

Il volumetto ripercorre gli anni di Tangentopoli e le vicende pinerolesi della Dc, un partito che è praticamente scomparso, mentre 30 anni fa guidava il territorio.

“La Dc aveva un consenso nel Pinerolese che andava tra il 40 e il 45%. 47 Comuni. E c’era una presenza straordinaria nelle Amministrazioni locali con sindaci, assessori e consiglieri. Inoltre metà dei paesi aveva circoli – tratteggia l’ex parlamentare Pd –. Nell’arco di due anni questo patrimonio si è volatilizzato. Tanto che oggi non c’è nessuno che rappresenta questo mondo politico-culturale in Consiglio comunale a Pinerolo”. Merlo nel suo libro ricostruisce i fatti e vicende come le due Dc pinerolesi. Ma raccoglie anche testimonianze da diversi ex primi cittadini come Giulio Brarda (Cavour) o Livio Trombotto (Pinerolo). Un testo che parla del passato, ma che apre riflessioni sul presente e sul futuro: “Allora la qualità della classe dirigente politica e amministrativa del Pinerolese era particolarmente riconosciuta nel Torinese e nel Piemonte. Oggi dove si forma la classe dirigente? – si interroga –. Allora c’era un accesso dibattito politico e una vivacità culturale, mentre adesso il nostro territorio è marginale”. Tra due anni ci saranno le elezioni politiche e quelle comunali a Pinerolo, questo volumetto guarda anche a quegli scenari? “Il libro può essere utile per dare uno scossone per ricreare quelle condizioni che hanno fatto forte questo territorio” conclude.

Domani, sabato 13, alle 16, al Circolo sociale di via Del Duomo 1, si terrà la prima presentazione a Pinerolo, con diversi interventi di amministratori pubblici e giornalisti.