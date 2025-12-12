Da Tamagno a Forrest Gump: dicembre ricco di eventi alla Sala Art Ensemble

Continuano gli appuntamenti alla Sala Art Ensemble di via Petitti 24, a San Salvario. Una sala polifunzionale attrezzata per convegni, proiezioni cinematografiche, mostre e concerti.

Prossimo appuntamento domenica 21 novembre, alle 16.30, con l'Opera Rinata che presenta "Quando Torino cantava l'opera, Francesco Tamagno e Tancredi Pasero "Il ruggito e l'abisso". Narrazioni musicali video ed esecuzioni in sala: di e con Valter Carignano, voce narrante e bassobaritono. Al contralto Roberta Wildmann e al pianoforte Michela Varda.

Si prosegue lunedì 22 dicembre, alle 16.30, con il concerto corale "Natale nel mondo" del corso Universi Cantores (direttore Riccardo Amati e pianista Irene Barbiera).

Cineclub

Dal 16 novembre ogni domenica alle 16.30. L’ingresso agli eventi è libero e soltanto per il Cineclub è obbligatoria la tessera in quanto sono proiezioni riservate a tesserati secondo le normative delle proiezioni no profit. La programmazione è consultabile all’interno della sala o tramite news letters. Al momento del tesseramento il socio del Cineclub Ensemble può lasciare email o altri riferimenti per essere aggiornato sui titoli in programmazione.

Prossime proiezioni:

- Venerdì 26 dicembre: Miracolo nella 34esima strada

- Domenica 28 dicembre: Forrest Gump

- Giovedì 1 gennaio: Ocean's Twelve

- Domenica 4 gennaio: Benvenuti al sud

- Martedì 6 gennaio: Pirati dei caraibi

Disponibile per convegni e riunioni con possibilità video proiezione slides/video. La sala 58 posti ampliabili a 70, è dotata di moderno impinto audio e video proiezione con effetti surround. Info 366.3407927 Claudio Albera.