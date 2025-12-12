Ricominciano da piazza Bengasi le passeggiate anti degrado del comitato Torino Tricolore

Si è svolta ieri sera, giovedì 11 dicembre, la passeggiata anti degrado promossa dal comitato cittadino Torino Tricolore nel quartiere Nizza Millefonti. Un’iniziativa per rispondere ai problemi di sicurezza della zona che, da troppo tempo, tengono sotto scacco residenti e commercianti.

“Da anni scendiamo in strada in questa zona che sta affrontando periodi difficili. Il cantiere della metro durato 12 anni, lo spaccio, i tossici e ora anche il centro d’accoglienza in via Rocca de’ Baldi - ha esordito Matteo Rossino del comitato cittadino Torino Tricolore -, serve sicurezza che permetta ai residenti di vivere serenamente e ai commercianti di continuare a lavorare senza problemi”.

“Con la nostra passeggiata abbiamo restituito la zona ai cittadini per una sera - prosegue Rossino -, non sarà molto ma è comunque più di quello che sta facendo il Comune che continua a blaterare di sicurezza, salvo poi abbandonare i quartieri in difficoltà”.

“Chiunque abbia problemi di degrado nel proprio quartiere, dallo spaccio, ai furti, alle aggressioni, passando per le spaccate di auto e vetrine - ha concluso Rossino - non esisti a contattarci per organizzare un’iniziativa sul proprio territorio. Tutti i torinesi che non vogliono arrendersi al degrado possono unirsi a noi, amiamo Torino e non la lasceremo morire”.