Anche questo venerdì sera, con inizio alle ore 21, ritorna puntualmente “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Come ospite in studio per questa 9^ puntata stagionale ci sarà l’Assistent coach della Wash4green Monviso Volley Domenico Petruzzelli. Due i collegamenti in programma: il primo con l’opposto della CBF Balducci Hr Macerata Clara Decortes e il secondo con la centrale della Clai Imola Federica Busolini. Non mancheranno le interviste raccolte in settimana con protagoniste: Enrico Barbolini, Melanie Parra e Giuditta Lualdi dell’Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio; Alice Farina, Sophie Blasi e Mauro Tettamanti della Futura Giovani Busto Arsizio; Amandha Sylves della Wash4green Monviso e Jessica Rivero della Honda Cuneo Granda Volley. Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.
In Breve
venerdì 12 dicembre
giovedì 11 dicembre
mercoledì 10 dicembre
martedì 09 dicembre
lunedì 08 dicembre
venerdì 05 dicembre
giovedì 04 dicembre
Che tempo fa
Rubriche
Accadeva un anno fa
Economia e lavoro
Attualità
Sport | 12 dicembre 2025, 14:02
Questa sera (ore 21) ospiti di TIME OUT WOMEN Decortes, Busolini e Petruzzelli
Nuovo appuntamento con il format sul volley femminile di serie A del gruppo More News. In studio l’assistent coach della Wash4green Monviso Domenico Petruzzelli. Collegamenti con Clara Decortes (Cbf Macerata) e Federica Busolini (Clai Imola)
Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?