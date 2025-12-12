Questa sera (ore 21) ospiti di TIME OUT WOMEN Decortes, Busolini e Petruzzelli

Anche questo venerdì sera, con inizio alle ore 21, ritorna puntualmente “TIME OUT WOMEN”, il programma sul volley femminile di serie A del gruppo editoriale More News. Come ospite in studio per questa 9^ puntata stagionale ci sarà l’Assistent coach della Wash4green Monviso Volley Domenico Petruzzelli. Due i collegamenti in programma: il primo con l’opposto della CBF Balducci Hr Macerata Clara Decortes e il secondo con la centrale della Clai Imola Federica Busolini. Non mancheranno le interviste raccolte in settimana con protagoniste: Enrico Barbolini, Melanie Parra e Giuditta Lualdi dell’Eurotek Laica Uyba Busto Arsizio; Alice Farina, Sophie Blasi e Mauro Tettamanti della Futura Giovani Busto Arsizio; Amandha Sylves della Wash4green Monviso e Jessica Rivero della Honda Cuneo Granda Volley. Ricordiamo che TIME OUT WOMEN va in onda in diretta tutti i venerdì sera, a partire dalle ore 21, ed è visibile sulle home-page e sulle pagine Facebook di Targatocn.it, Piazzapinerolese.it, ilbustese.it, Torinoggi.it, Lavocedialba.it, su Volleyball.it e anche sulla pagina Youtube di Targatocn.it e di DixTv.it.