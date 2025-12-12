 / Venaria

Venaria | 12 dicembre 2025, 17:39

La Fise Piemonte prende in gestione i Campi Equestri e Cascina Rubianetta

Concessione gratuita biennale per garantire continuità delle attività e tutela degli animali nel parco della Mandria

La Regione Piemonte ha assegnato alla Federazione Italiana Sport Equestri - Comitato Regionale del Piemonte (Fise) la gestione degli immobili regionali del complesso Campi Equestri e Cascina Rubianetta situati nel parco della Mandria nel Comune di Druento. In considerazione dell’urgenza di assicurare una gestione temporanea e qualificata, la Regione ha recepito il progetto della FISE di valorizzazione, coerente con gli indirizzi pubblici.

Con deliberazione della Giunta regionale, DGR 19-1652/2025/XII, è stata pertanto autorizzata l’attribuzione in concessione gratuita per due anni alla Fise Piemonte della Cascina Rubbianetta e del Recinto Campi Gare Equestri, al fine di garantire la continuità delle attività, la custodia degli immobili nelle more della definizione di un titolo d’uso stabile e, non ultimo, la tutela degli animali.

La Regione Piemonte ribadisce il proprio impegno a tutelare il patrimonio pubblico e a garantirne l’utilizzo secondo principi di legalità, trasparenza e interesse collettivo - ha dichiarato l’assessore al Patrimonio, Gian Luca Vignale -, come nel caso della Rubianetta e dei Campi Equestri, al termine di un complesso iter legale che ha visto riconosciute in tutti le sedi le nostre ragioni”.

A seguito del definitivo accertamento giudiziale è stata confermata la decadenza della precedente concessionaria del complesso nel parco La Mandria, si è concluso l’iter per la piena reintegrazione nella disponibilità degli immobili pubblici per restituire tali beni alla collettività e valorizzarli.

