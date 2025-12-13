Alessandro Ghezzi Segretario Provinciale del nuovo Psi Liberali e Riformisti

Il Senatore Lucio Barani, Segretario Nazionale del Nuovo Psi Liberali e Riformisti, ha nominato il professor Alessandro Ghezzi Segretario Provinciale di Torino.

Alessandro Ghezzi, laureato in Filosofia e in Teologia, è specialista in Storia della Chiesa moderna e contemporanea. Si occupa di ricerca in ambito storico e filosofico moderno. E’docente di Religione nelle scuole statali secondarie di secondo grado a Torino. È stato componente eletto del Senato Accademico nonché dei Consigli di Laurea e di Facoltà del Corso di Lettere e Filosofia dell’Università del Salento. Da sempre appassionato di politica, ha al suo attivo alcune collaborazioni parlamentari come membro della segreteria del già Sindaco di Lecce e Senatore Udc Salvatore Meleleo e del Senatore PD Alberto Maritati.

Si è occupato inoltre di comunicazione e marketing territoriale e politico. E'ideatore del gruppo di aggregazione e opinione in ambito politico-sociale Centristi e Riformisti. Si è interessato di politica attiva come Segretario di Noi di Centro e Coordinatore di Centro Democratico per la città metropolitana di Torino.