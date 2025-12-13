 / Ultim'ora

Ultim'ora | 13 dicembre 2025, 07:17

Parma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Parma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 13 dicembre, il Parma - in diretta tv e streaming - al Tardini nella 15esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bologna all'Olimpico, mentre i ducali di Cuesta hanno vinto a Pisa per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Benedyczak. 

 

La sfida tra Parma e Lazio è in programma oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri 

 

Parma-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn. 

 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium