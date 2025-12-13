Parma-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo la Lazio. I biancocelesti sfidano oggi, sabato 13 dicembre, il Parma - in diretta tv e streaming - al Tardini nella 15esima giornata di Serie A. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bologna all'Olimpico, mentre i ducali di Cuesta hanno vinto a Pisa per 1-0 grazie al calcio di rigore trasformato da Benedyczak.

La sfida tra Parma e Lazio è in programma oggi, sabato 13 dicembre, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni:

Parma (3-4-2-1): Corvi; Delprato, Troilo, Valenti; Britschgi, Bernabè, Keita, Valeri; Benedyczak, Ondrejka; Pellegrino. All. Cuesta

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Parma-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn. Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.