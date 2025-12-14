La slitta di Babbo Natale dura 7 giorni: “Hanno vinto i vandali, la leviamo”

Due atti vandalici in una settimana scarsa. “La prima volta poteva essere un caso, ora no”. E’ davvero molto amareggiato Giovanni Sepede, presidente di quell’associazione Arqa che da anni lotta per rilanciare i giardini Alimonda, nel quartiere Aurora.

La slitta rotta

Nel mirino è finita la slitta di Babbo Natale donata dal Brico. Un bel regalo per il quartiere, collocata all’Immacolata insieme al tradizionale albero di Acfil Torino Piemonte. Venerdì il primo raid, nel weekend il secondo. “Dovevamo andare a farla riparare a inizio settimana, ma visto come stanno le cose ci rinunciamo” ammette Sepede.

Siamo alle solite

Insomma ai giardini Alimonda (e come in molte zone di Barriera di Milano e Aurora) siamo alle solite. Le belle cose durano un battito di ciglia, finendo spesso nel mirino di (giovani) vandali. “Sono bande di ragazzini annoiati, a cui probabilmente tutto questo dà fastidio”. Così quella di oggi diventa una sconfitta per tutti, non solo per il quartiere della Circoscrizione 7. “Siamo stati costretti a togliere la slitta di Babbo Natale perché vandalizzata e non riteniamo più opportuno ripararla e metterla nel giardino Alimonda - concludono dall’associazione - perché siamo sicuri che qualcuno la romperebbe di nuovo”.

L’albero resta

Resta (e resiste) per adesso l’albero, simbolo del Natale. “Perché i bambini mettono le letterine per Santa Claus e non vogliamo spezzare anche questo sogno”.