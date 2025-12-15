Prosegue fino al 10 gennaio la magia di "Grugliasco è... Natale!"

Venerdì 19 dicembre, alle 17, allo Chalet Allemand, all’interno del Parco Culturale Le Serre, in via Tiziano Lanza 31, l’Istituto per i Beni Marionettistici e il Teatro Popolare, insieme all’Accademia di Formazione Teatrale "Mario Brusa", presenteranno "La Capanna di Betlemme", una preziosa sacra rappresentazione piemontese del XIX secolo a cura di Alfonso Cipolla. Ingresso libero.

Sabato 20 dicembre, dalle 15.30, tutto sarà pronto per la Chocoparade, una parata natalizia per le vie del centro ad altissima concentrazione di zuccheri e cioccolato. Alle 17, il divertimento si sposterà al Cirque Lili, nel Parco Culturale Le Serre, con lo spettacolo di circo contemporaneo "Cabestan", a ingresso gratuito.

Chi vorrà acquistare gli ultimi regali, potrà farlo domenica 21 dicembre, dalle 10 alle 18, nel mercatino artigianale e sociale ʺNatale in piazzaʺ, allestito in piazza 66 Martiri, via Lupo e piazza Matteotti Alta. Tra un banchetto e l’altro, ci sarà l’occasione per un Video Booth 360 e, alle 16.30, per assistere ad alcune esibizioni di danze caraibiche e bachata a cura di ASD Latino Dance & Fitness presso il Centro Commerciale Le Serre. Alle 17, al Teatro Perempruner, in Piazza Matteotti 39, andrà in scena lo spettacolo per bambini "La Città del non presepeʺ, della Compagnia Viartisti.

Le voci di The White Gospel Group saranno protagoniste del concerto gospel in programma martedì 23 dicembre, alle 16, in piazza San Cassiano.

Gli appuntamenti di "Grugliasco è… Natale!" continueranno nei giorni successivi, con un calendario ricco di eventi.

Martedì 6 gennaio, alle 15, al Parco Culturale Le Serre, Festa della Befana dedicata a tutti i bambini e alle bambine. Sabato 10 gennaio, dalle 10 alle 17, all’interno di Parco Porporati, la Casetta degli Ecovolontari ospiterà laboratori a tema natalizio e giochi con "ecoNatale e baratto gioco".

Sono molte le iniziative che si svolgeranno all’interno del Parco Culturale Le Serre, un patrimonio di biodiversità che questa prima edizione di "Grugliasco è… Natale!" ha permesso a tanti cittadini e visitatori di conoscere meglio, insieme ai suoi edifici storici.

Anche nelle prossime settimane sarà ancora possibile divertirsi sulla pista di pattinaggio su vero ghiaccio allestita nell’area e, fino al 23 dicembre, si potrà visitare la Casetta di Babbo Natale ospitata all’interno di Villa Boriglione. I più piccoli potranno inoltre ascoltare le fantastiche storie del "Libro magico", circondati da alberi secolari, in una location immersa nel verde.

Diversi gli incontri che si terranno nella struttura "La Nave". Nell’ambito dell’iniziativa "Grugliasco è Natale… insieme!", Pro Loco Grugliasco APS organizzerà il "Veglione di Capodanno", in programma mercoledì 31 dicembre dalle 22, e l’evento ʺLa Befana vien di notte…ʺ, lunedì 5 gennaio dalle 21. Entrambi gli appuntamenti sono a pagamento e su prenotazione, chiamando il numero 347/8630069. Ricco anche il programma delle iniziative proposte dalle associazioni del territorio nell’ambito di "Grugliasco è Natale… live!", con tanti spettacoli e momenti di intrattenimento che si chiuderanno martedì 23 dicembre, alle 21, con la cinquantunesima edizione del "Concerto di Natale" a cura dell'Associazione Agamus Ets.

Il programma completo di "Grugliasco è… Natale!" e di tutte le iniziative parallele, insieme alle informazioni sulla pista di pattinaggio, sui presepi, sulla "Casetta di Babbo Natale" e sulla “Casetta della Befana”, è disponibile nella sezione "News & Eventi" del sito www.leserre.org

"Grugliasco è… Natale!" è organizzato dalla Società Le Serre per conto dell’Amministrazione Comunale di Grugliasco.