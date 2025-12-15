Ispezioni Anas sulla statale del Monginevro: chiusure notturne e modifiche alla viabilità

Anas ha programmato l’ispezione periodica delle gallerie Claviere, Cesana e Piccola Dora, lungo la strada statale 24 “del Monginevro” tra Cesana e Claviere (TO).

Per consentire l’ispezione di galleria Claviere, tra il km 95,250 e il km 96,460 della statale 24, è prevista la chiusura al traffico dalle 21:00 di giovedì 18 fino alle ore 6:00 del giorno successivo, venerdì 19 dicembre. Durante la chiusura notturna i veicoli con peso inferiore a 26 tonnellate saranno deviati all’interno del centro abitato di Claviere. I mezzi con peso superiore alle 26 tonnellate potranno raggiungere la Francia percorrendo la A32 con proseguimento al Traforo del Frejus.

Sempre nella notte tra giovedì 18 e venerdì 19 dicembre i tecnici eseguiranno l’ispezione in galleria Piccola Dora, tra il km 92,220 e il km 92,550 della statale. In questo caso sarà in vigore il senso unico alternato. Infine, la galleria Cesana, tra il km 93,200 e il km 95,050 della SS24, sarà chiusa al traffico dalle 21:00 di venerdì 19 alle 6:00 di sabato 20 dicembre.