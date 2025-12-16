Paper Street: torna il corso di scrittura creativa rivolto a chi vive nelle case popolari

Dopo il successo della prima edizione, torna Paper Street, il corso di lettura e scrittura creativa rivolto a coloro che frequentano o risiedono nelle case popolari o, più semplicemente, sono interessati ai temi dell’abitare.

Anche la seconda edizione dell’iniziativa, promossa dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale in collaborazione con la sua società in-house CASE, si propone di selezionare aspiranti narratori per un’esperienza formativa, completamente gratuita, condotta dallo scrittore torinese e direttore del Circolo dei Lettori, Giuseppe Culicchia.

Le lezioni, della durata di due ore ciascuna, si svolgeranno tra i mesi di febbraio e giugno 2026 alle OGR Torino, con una cadenza di un incontro al mese. I partecipanti (12-15 persone, selezionate attraverso un avviso pubblico) saranno guidati in un percorso attraverso la lettura ad alta voce, le tecniche di scrittura e gli esercizi di creatività. A fare da filo conduttore, naturalmente, il tema dell’abitare. Gli aspiranti scrittori saranno quindi invitati a leggere, scrivere e raccontare il proprio modo di abitare. Abitare una città, un quartiere, una stanza del proprio appartamento, ma anche un luogo dell’anima, una storia, un personaggio.

Oltre agli incontri dedicati alla scrittura, inoltre, quest’anno il percorso si arricchirà di un incontro dedicato all’attività editoriale, realizzato in collaborazione con la casa editrice Buendia Books, e di uno con un libraio indipendente per approfondire il rapporto tra autori, comunità e libri.

"In Italia, stando al noto luogo comune – spiega il direttore artistico Giuseppe Culicchia - quelli che scrivono sono più di quelli che leggono. Con Paper Street cercheremo di porvi rimedio, perché prima di scrivere leggeremo, e leggendo impareremo qualcosa che prima non sapevamo e che forse potrà esserci d'aiuto. Sono felice di poter intraprendere grazie ad Atc un nuovo percorso rivolto innanzitutto - ma non solo - alle persone che abitano la Torino delle case popolari, lì dove tante storie aspettano di essere raccontate".

“Tra gli obiettivi di un Ente come Atc – dichiara il Presidente dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, Maurizio Pedrini - non vi è solo quello, naturalmente fondamentale, di fornire una soluzione abitativa dignitosa alle persone che ne hanno bisogno, ma anche prendersi cura delle persone stesse, offrendo loro occasioni di partecipazione e crescita, personale e culturale. E’ per questo che, dopo la prima edizione pilota del 2023, sono particolarmente felice di poter lanciare, come presidente dell’Agenzia, la seconda edizione di Paper Street, che si propone di valorizzare le tante storie legate all’edilizia sociale e alle persone che vi abitano”.

Per partecipare alla seconda edizione di Paper Street occorre inviare la propria candidatura sul sito di Atc, a partire da oggi, 16 dicembre 2025, fino al 18 gennaio 2026. Non sono richiesti titoli di studio o attestati di formazione, ma occorre avere almeno 18 anni, essere residenti a Torino o nei Comuni dell’area metropolitana – preferibilmente in un quartiere popolare – e avere una grande passione per la lettura e la scrittura. Chi vuole aderire deve inoltre inviare un testo della lunghezza massima di due pagine, presentandosi e raccontando perché è interessato all’iniziativa.

Paper Street è un progetto dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, realizzato in collaborazione con la società Casa ATC Servizi, l’associazione Paper Street Aps, la casa editrice Buendia Books, con il supporto tecnico delle OGR Torino.