Il campo da basket abbandonato tra recinzioni divelte e sporcizia

Recinzioni danneggiate, sporcizia e potenziali rischi per la sicurezza. È questa la situazione dell’area basket di via Rismondo angolo via Millelire, nella Circoscrizione 2, finita al centro di un’interpellanza presentata dal consigliere Davide Schirru del gruppo consiliare “Noi Progettiamo per la 2”.

Lo spazio sportivo di zona Mirafiori Sud, recintato ma ad accesso libero, dovrebbe rappresentare un punto di riferimento per i residenti del quartiere e per i giovani appassionati di basket. Tuttavia, secondo quanto segnalato dal consigliere, nel tempo le recinzioni sono state divelte, trasformandosi in una possibile fonte di ferimenti per gli utenti. All’interno dell’area, inoltre, sono presenti cartacce, fogliame e rifiuti, segni evidenti di una mancanza di pulizia e manutenzione.

Da qui la richiesta di ottenere la manutenzione dell’area. “È necessario - spiega Schirru -, che le aree pubbliche dedicate allo sport siano sicure e pienamente fruibili. Il degrado rischia di allontanare i cittadini e di vanificare la funzione sociale di questi spazi”.