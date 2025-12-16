Dalle cene d'artista alle performance: da gennaio il nuovo public program alle Ogr Torino

Nel 2026 le OGR Torino approfondiscono le traiettorie di ricerca delle mostre Electric Dreams. Art & Technology Before the Internet, organizzata da Tate Modern e OGR Torino, e We Felt A Star Dying, l'installazione immersiva di Laure Prouvost commissionata da LAS Art Foundation e co-commissionata da OGR Torino, con un public program che porta negli spazi delle ex Officine un calendario di appuntamenti, tra nuovi format e collaborazioni inedite per ampliare l'esperienza delle mostre oltre i percorsi espositivi.

A partire dal 15 gennaio 2026, il programma presenta numerose occasioni per il pubblico di scoprire i temi delle mostre in corso con modalità insolite: dalle cene d'artista che trasformano la convivialità in un dispositivo narrativo alle performance che utilizzano la tecnologia per creare esperienze sonore e coreografiche, fino ai talk che aprono nuove prospettive sull'innovazione e sul pensiero contemporaneo.

In linea con la vocazione delle OGR a rendere la visita espositiva un'esperienza coinvolgente, molti degli appuntamenti del public program sono pensati in continuità con l'accesso alle mostre, come le performance che si svolgeranno tra le opere, i talk che offriranno una riduzione sui biglietti e gli eventi su prenotazione con aperture serali straordinarie delle sale espositive. Il public program coinvolge artisti affermati e nuove voci della scena contemporanea - Luca Gerry Conte (Gerolamore) & Teresa Satta, Rie Nakajima, Asuna, Masayoshi Fujita, Keiji Haino, Chiara Bartl-Salvi, Marta Magini - e figure della divulgazione scientifica e culturale, come Telmo Pievani e Domenico Scarpa. Le cene d'artista sviluppano nuove forme di narrazione attraverso il cibo, i talk approfondiscono i temi della tecnologia, dell'evoluzione e dell'immaginazione, le performance, realizzate anche in collaborazione con il MAO Museo d'Arte Orientale di Torino, trasformano gli spazi con sonorità e coreografie rispecchiando la vocazione interdisciplinare delle OGR.