La corazzata Potëmkin: in occasione del centenario la proiezione musicata dal vivo al Cinema Massimo

In occasione del centenario de La corazzata Potëmkin, il Museo Nazionale del Cinema presenta al Cinema Massimo il capolavoro di Sergej M. Ejzenštejn, pietra miliare della storia del cinema e apice della sua ricerca sul montaggio. Il manifesto originale del film, realizzato dall’artista Aleksandr Rodčenko, è attualmente esposto alla Mole Antonelliana all’interno della mostra Manifesti d’artista, ospitata al piano di accoglienza della Mole Antonelliana ed è visitabile fino al 22 febbraio 2026.

Realizzato nel 1925, La corazzata Potëmkin rievoca l’ammutinamento dell’equipaggio dell’omonima corazzata russa nel 1905, trasformando un fatto storico in un’opera di straordinaria innovazione. La forza espressiva del film risiede nel montaggio e nella costruzione di una “polifonia visiva” in cui i punti di vista si moltiplicano per generare un racconto corale, caratterizzato da una tensione crescente, da un pathos inesorabile e da un costante senso di minaccia.

La proiezione sarà accompagnata da una sonorizzazione dal vivo di Bruno Dorella e Nicola Manzan. Le percussioni di Dorella dialogheranno con il ritmo del montaggio ejzenštejniano, mentre il violino e l’organetto di Manzan ne enfatizzeranno la dimensione emotiva, offrendo una lettura musicale coinvolgente e contemporanea.