Inalpi sigla accordo con Tetra Pak

Si è svolta lunedì sera 15 dicembre, presso il ristorante Villa Salina di Moretta (CN) l’incontro con la stampa per l’ufficializzazione della sottoscrizione del nuovo accordo siglato tra Inalpi S.p.A. e Tetra Pak.

L’accordo è funzionale alla realizzazione di un percorso di modernizzazione della prima torre di polverizzazione, costruita nel 2009.

La storica torre sarà quindi in grado di polverizzare le proteine nobili del latte per la produzione di MPC85 (Milk Protein Concentrate), MPI (Milk Protein Isolate), MCC (Milk Casein Concentrate) e MCI (Milk Casein Isolate), concentrato ottenuto dal latte con un contenuto proteico che varia dall’85 a oltre il 90%.



Ingredienti preziosi questi, particolarmente utilizzati nella produzione alimentare per aggiungere funzionalità e ricchezza soprattutto nei prodotti specifici per sportivi, in quelli per l’infanzia e dietetici e più in generale nelle gamme altoproteiche dell’alimentazione.

La produzione delle Mpc 85, Mpi e Mcc ed Mci avverrà dunque all’interno della torre di polverizzazione nella quale, dopo aver scremato il latte e destinato la parte grassa alla produzione di burro, grazie ad un sistema di filtri a membrana sarà possibile separare la parte proteica del latte dai restanti solidi (principalmente lattosio) e inviarla alla polverizzazione.

Con la realizzazione di questo progetto, Inalpi guarda al futuro con un obiettivo chiaro: diventare un player europeo di riferimento negli ingredienti lattiero-caseari di alta qualità. Un percorso supportato da investimenti importanti in tecnologia, ricerca e competenze per un valore stanziato di 15 milioni di euro.

“L’accordo con Inalpi è la dimostrazione concreta di come la collaborazione tra aziende possa generare valore lungo tutta la filiera alimentare – afferma Paolo Maggi, Presidente e Managing Director Tetra Pak South Europe. L’ammodernamento della torre di polverizzazione rappresenta un investimento strategico che punta a innovazione e competitività del Made in Italy sui mercati globali. Si tratta di una soluzione unica, tra le più avanzate in Europa, che conferma il nostro impegno nel supportare i partner con tecnologie all’avanguardia. Il nostro obiettivo è contribuire alla produzione di ingredienti di alta qualità e favorire la crescita di un settore chiave per l’alimentazione del futuro. Insieme, costruiamo un’industria alimentare più sostenibile, sicura e orientata alle esigenze dei consumatori di domani.”

“Vogliamo ampliare la nostra gamma di prodotti ad elevato contenuto tecnico e di ingredienti che possano rispondere alle esigenze dell’industria alimentare. Si tratta di soluzioni pensate per supportare i nostri partner nella realizzazione di prodotti di nuova generazione, capaci di unire qualità, versatilità e affidabilità” – dichiara Ambrogio Invernizzi – presidente Inalpi S.p.A.

Un progetto che riflette un trend che vede la richiesta internazionale di proteine e caseine del latte in forte crescita, spinta dalla crescente attenzione dei consumatori verso aspetti quali la salute, il benessere e l’alimentazione funzionale. Secondo le principali analisi di mercato, il settore delle proteine del latte è destinato a registrare tassi di crescita annuale superiori al 6% nei prossimi anni, con un’espansione significativa in Europa, Nord America e Asia.

“Oggi, la produzione di proteine del latte e caseine è senza dubbio in continua crescita, ma è anche una produzione esclusivamente realizzata da alcuni grandi gruppi lattiero caseari nel mondo. Con questo progetto Inalpi si posiziona come partner strategico nella catena del valore delle proteine lattiero-casearie, rafforzando il proprio ruolo a livello nazionale e internazionale e contribuendo alla competitività del Made in Italy nel settore alimentare avanzato. Un passaggio che ci consentirà di ampliare – a livello globale – il racconto del nostro sistema industriale e di sviluppo e della nostra filiera” – conclude Invernizzi.