16 dicembre 2025

Olimpiadi 2030 in Francia, Lo Russo: "Torino pienamente in corsa per il pattinaggio"

La disciplina all'Oval, ma c'è la battere la concorrenza degli olandesi con la Thialf Arena di Heerenveen

"Siamo pienamente in corsa" per ospitare il pattinaggio di velocità all'Oval, in occasione delle Olimpiadi invernali francesi del 2030. Dopo Torino 2006, è il sindaco Stefano Lo Russo a mantenere accesa la speranza di ospitare di nuovo i giochi olimpici. 

Sfida con l'Olanda

In questo caso si tratterebbe solo di una disciplina, ma dopo che la giunta Appendino si era sfilata dall'organizzazione in trio con Milano-Cortina 2026, ora il capoluogo vuole essere della partita per il 2030. Ora l'ultima parola spetta al COJOP, che dovrà appunto scegliere tra l'Oval Lingotto di Torino e la Thialf Arena di Heerenveen.

Solo negli scorsi giorni il Comitato Olimpico francese ha effettuato un sopralluogo nell'impianto sabaudo, accompagnato da GL Events. Gli olandesi hanno un vantaggio competitivo forte: la pista di pattinaggio è già pronta ed in Olanda il pattinaggio di velocità è lo sport nazionale. Al contrario l'Oval ha bisogno di essere riadattato. 

Buoni rapporti e vicinanza geografica

"Sarà un impegno economico - ha sottolineato questa mattina il sindaco ai microfoni di To Radio - ma noi abbiamo dato la disponibilità ad allestire la pista di pattinaggio". E tra le frecce all'arco del capoluogo piemontese, come ha chiarito il primo cittadino, ci sono i buoni rapporti con le città di Oltralpe come Nizza, Lione e Chambery. 

"C'è poi - ha aggiunto Lo Russo - la vicinanza geografica: una delle cose più importanti è la sostenibilità ambientale e quindi non fare muovere gli atleti per migliaia di chilometri. Sono in corso le valutazione: la situazione di instabilità politica in Francia ha fatto perdere tempo rispetto alla decisione finale. Siamo pienamente in corsa sono fiducioso".

Cinzia Gatti

