Il territorio di Pino Torinese protagonista del Calendario 2026

Anche per il 2026 i cittadini di Pino Torinese hanno contribuito alla realizzazione del Calendario grazie ai loro scatti. Si è infatti conclusa la raccolta delle fotografie che saranno stampate sul calendario in uscita con Pino Notizie di dicembre, come sempre consegnato gratuitamente a tutti i residenti.

“Raccontaci PINO attraverso il tempo e le stagioni”, promosso dal Comune di Pino Torinese, ha raccolto numerose adesioni, confermando ancora una volta la forte partecipazione della comunità alle attività di valorizzazione del territorio. Il Calendario racconta così le bellezze del territorio, catturando momenti, paesaggi e angoli caratteristici che esprimano l’identità di Pino Torinese in ogni stagione. Un’opportunità per tutte e tutti di sentirsi parte attiva della comunità, contribuendo con il proprio sguardo a raccontare Pino Torinese e le sue atmosfere.

Protagonista della copertina è la Parrocchia di Pino, ripresa da Sergio Trincianti, che ha immortalato la Chiesa e la collina intorno con un cielo intenso e colorato. Molto amati anche i girasoli, presenti in quattro foto, e in generale i fiori che raccontano il cambiamento delle stagioni da gennaio a dicembre: dalla piracanta che spunta dalla neve ai papaveri e i tulipani, fino a un’insolita agave marzolina.

Non mancano neanche gli animali, con due cavalli, mucche al pascolo e un gatto su un albero. Campagne, sentieri e colline completano il quadro sui paesaggi pinesi, fino alla splendida fotografia di chiusura di Francesca Rinaldi, “Luce sul mio paese”.

In tutto sono 46 le fotografie pubblicate nel calendario, per un totale di 21 partecipanti. I testi che accompagnano le immagini di ogni mese sono stati realizzati da Chiara Pantone, curatrice del Museo delle Contadinerie di Pino.

«Ringraziamo tutte le persone che hanno partecipato al concorso, contribuendo con il proprio sguardo a raccontare e valorizzare il nostro territorio» ha dichiarato la sindaca Alessandra Tosi.

«La partecipazione raggiunta è motivo di grande soddisfazione - ha aggiunto l’assessora alla Cultura Elisa Pagliasso -, e conferma ancora una volta l’attenzione e il coinvolgimento della cittadinanza nel promuovere la cultura e i paesaggi che rendono Pino Torinese una comunità viva e riconoscibile».

Grazie a: Sergio Trincianti (foto di copertina), Francesca Rinaldi (immagine di chiusura), Fausto Rolando, Franca Puglisi, Alessandro Portaluri, Amos Ferrini, Catherine Lenicioni, Marco Bobbio, Famiglia Garrone, Ivana Fassio, Alessandro Buzzi, Fabrizio Pitto, Matteo Burzio, Luigi Sinigaglia, Monica Aimasso, Mara Uberti Bona, Giovanni Civera, Davide D’Accardi, Sabrina Chiri, Enzo Foti, Luca Foti.