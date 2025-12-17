Le renne e la slitta di Babbo Natale viaggiano sui tram di Torino

La renne e la slitta di Babbo Natale, insieme a tanti regali impacchettati, viaggiano a bordo dei tram di Torino. Torinesi e i turisti che si spostano per le vie del capoluogo piemontese sui binari avranno la possibilità di viaggiare sui “Mezzi delle Feste”, tram e minibus decorati a tema natalizio, pensati per trasformare ogni viaggio in un’esperienza magica.

Impreziositi da livree dedicate a sfondo rosso con pacchi e renne, attraverseranno la città durante tutto il periodo delle feste. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di stupire i passeggeri e coinvolgerli in un momento di creatività.

I cittadini sono invitati a partecipare attivamente: scoprire i mezzi decorati, fotografarli e condividere le immagini sui propri profili social, taggando @GTT e utilizzando l’hashtag #MezzidelleFesteGTT.

Le foto saranno ri-postate direttamente sul profilo social ufficiale di GTT, per condividere insieme la magia delle Feste con tutta la città.