Sport e solidarietà, alla Nida un torneo di beneficenza per la ricerca sul cancro

Un pomeriggio di sport, entusiasmo e solidarietà dedicato ai più piccoli, con un obiettivo che va ben oltre il risultato sul campo: sostenere la ricerca contro il cancro. Sabato 20 dicembre 2025, a partire dalle ore 13, il campo della Nida di via degli Ulivi 11 ospiterà il torneo di beneficenza “Un goal per la ricerca” riservato alle annate 2014 e 2015.

In campo scenderanno otto squadre del territorio, pronte a sfidarsi davanti a famiglie, amici e tifosi, in un clima di festa e partecipazione. Un evento pensato non solo per valorizzare il calcio giovanile della Circoscrizione 6, ma anche per trasmettere ai giovani atleti il valore della solidarietà e dell’impegno verso il quartiere.

Il ricavato dell’iniziativa sarà interamente devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, eccellenza del territorio impegnata da anni nella lotta alle malattie oncologiche. Un modo concreto per trasformare la passione sportiva in un gesto di aiuto e speranza.

L’iniziativa è realizzata con il supporto della Circoscrizione 6, in coordinamento con Emilio Macchia, e rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra istituzioni, associazioni sportive e cittadini, uniti per una causa comune.

"Siamo felici di ospitare un torneo così importante - così il capitano della Nida, Walter Galliano -. Il torneo verrà fatto nel nostro centro sportivo che ha una finalità unica al mondo: aiutare, ogni giorno, bimbi con malattie rare. E vederlo vivere con iniziative di questo calibro ci onora davvero".

"Con Un goal per la ricerca vogliamo dimostrare che lo sport di base è uno straordinario strumento di aggregazione e solidarietà. Come Circoscrizione 6 - aggiunge il presidente, Valerio Lomanto -, siamo orgogliosi di sostenere un’iniziativa che coinvolge i nostri giovani e le società del territorio per una causa così importante come la ricerca contro il cancro. È un messaggio forte: insieme, anche attraverso un semplice gesto sportivo, possiamo fare la differenza".