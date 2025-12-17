 / Cronaca

Cronaca | 17 dicembre 2025, 10:02

Picchia gli agenti con pugni e morsi: arrestato un ventenne fermato per un controllo davanti a una scuola di zona Lingotto

Con lui erano stati segnalati altri due giovani: uno di 25 anni è stato denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale

Un ventenne è stato arrestato dalla Polizia

Li avevano segnalati davanti a una scuola del quartiere Lingotto, dove si aggiravano con fare sospetto. I residenti hanno così chiamato la Polizia che - arrivata sul posto - li ha fermati e sottoposti a controllo. Due di questi, di 20 e 25 anni, hanno subito assunto un atteggiamento piuttosto insofferente alla presenza degli uomini in divisa, cominciando a rivolgere loro insulti e minacce. 

Alla richiesta di seguire gli agenti in ufficio per alcuni accertamenti, il più giovane dei due ha aggredito i poliziotti con pugni e morsi. Così, ai suoi polsi, sono subito scattate le manette. Convalidato l'arresto, il giovane è stato sottoposto a obbligo di presentazione quotidiana proprio alla Polizia. L'altra persona controllata, di 25 anni, è stato invece denunciato per resistenza e minacce a pubblico ufficiale.

redazione

