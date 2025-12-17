Ingrosso, Amelie Lens, Sven Väth, Charlotte De Witte: annunciati i primi artisti al Kappa FuturFestival 2026

Il Kappa FuturFestival svela i primi nomi della line up ufficiale della XIII edizione, in programma dal 3 al 5 luglio 2026 al Parco Dora di Torino.

Tra i primi nomi annunciati spiccano Amelie Lens, dj e producer belga tra le più riconoscibili della scena elettronica internazionale, Charlotte De Witte, una delle figure più influenti della techno contemporanea e il collettivo statunitense Dawn Patrol che esplora house, disco e influenze globali. Completano il primo annuncio Michael Bibi, riferimento assoluto della house mondiale, il dj e producer svedese Sebastian Ingrosso, membro degli Swedish House Mafia, il brasiliano Mochakk, tra i protagonisti della nuova house globale, Enrico Sangiuliano, figura centrale della scena elettronica italiana, e Sven Väth, pioniere del clubbing europeo e icona storica della musica elettronica.

Tra gli elementi distintivi di Kappa FuturFestival figurano anche i back-to-back (B2B), espressione dell’identità e dello spirito del Festival, momenti nati dall’incontro tra varie visioni artistiche. Tra tutti quello di Ben Klock e Marcel Dettmann, autentiche colonne della scena berlinese e resident storici del Berghain: un incontro tra due approcci complementari della techno, capaci di muoversi tra profondità ipnotica e potenza funzionale al dancefloor. Di grande intensità anche il B2B tra Adiel e Quest, che unisce due delle personalità più interessanti della nuova scena italiana ed europea, accomunate da una ricerca sonora raffinata e da un groove magnetico. E ancora, quello tra Paco Osuna e Nicole Moudaber, due figure di riferimento della scena techno internazionale, e la combo di Dyen B2B Shlømo, un set che si preannuncia adrenalinico, ai confini tra hard techno e influenze industrial.

Non mancano i B2B che guardano alla contaminazione tra generi e linguaggi: Erol Alkan B2B Confidence Man DJs e Skream B2B Fleur Shore che riporta al centro la cultura UK tra bass music e house. Completano il quadro Prunk B2B YOUniverse, Greg Willen B2B Sizing e Serafina B2B Fumi, due incontri che mettono in luce nuove traiettorie sonore e affinità artistiche emergenti, confermando l’attenzione di Kappa FuturFestival verso le forme più dinamiche e contemporanee dell’espressione elettronica.

Presenti in cartellone anche l’artista statunitense Avalon Emerson, riconosciuta per il suo approccio ricercato tra techno, house ed elettronica sofisticata, la dj britannica Jane Fitz che porterà la sua esperienza decennale e il suo sound narrativo e in progressione, e il producer sperimentale britannico di base a Berlino Objekt che, con occhio analitico e innovativo, lavora sui confini tra techno, bass music e ricerca musicale.

E ancora: Anxhela, Basswell, Clara Cuvé, DJ Rush, Mala, Nikolina, Onlynumbers, Rhadoo, STOOR live [Colin Benders, Lady Starlight, Speedy J] e Wade.