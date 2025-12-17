Ciclabile di corso Umbria, salta lo stallo per carico e scarico in via Caserta

L’allargamento del marciapiede nell’ambito del terzo lotto della pista ciclabile di corso Umbria ha avuto una conseguenza immediata per le attività commerciali del quartiere: lo stallo destinato al carico e scarico in via Caserta 5 è stato rimosso. Un problema che rischia di creare disagi soprattutto in un periodo delicato come quello pre-natalizio, quando le consegne aumentano sensibilmente.

Il capogruppo della Lega in Circoscrizione 4, Carlo Emanuele Morando, ha subito depositato una mozione per chiedere il ripristino immediato dello stallo, proponendo di ricollocarlo sul lato dei civici pari di via Caserta, vicino all’intersezione con corso Umbria. Questo nuovo posizionamento, secondo Morando, permetterebbe di ospitare senza problemi i furgoni e i mezzi ingombranti dei fornitori, considerando che i posti auto più vicini al vecchio stallo sono di dimensioni ridotte e mal si prestano allo scopo.

"Era proprio necessario lasciare i negozi senza spazio sotto Natale?", si chiede il consigliere, sottolineando come lo scollamento dalla quotidianità e dalle esigenze concrete di commercianti e residenti sia sempre più evidente. La mozione chiede un intervento presso gli uffici comunali competenti affinché lo stallo venga ripristinato nel più breve tempo possibile, garantendo continuità al servizio e tutela delle attività commerciali.

Con l’allargamento dei marciapiedi e la realizzazione della pista ciclabile, infatti, si è evidenziata la necessità di trovare un equilibrio tra mobilità sostenibile e funzionalità delle vie per chi lavora quotidianamente nel quartiere.