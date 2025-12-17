Six Ways Festival 2025, la chitarra acustica protagonista in corso Casale

Un pomeriggio all’insegna della musica dal vivo e delle sfumature sonore della chitarra acustica. Sabato 20 dicembre 2025, alle ore 16, il centro d’incontro di corso Casale 212 ospiterà un nuovo appuntamento del Six Ways Festival 2025 – Festival di Chitarra Libera, giunto alla sua XXV edizione.

Protagonista dell’evento sarà la chitarra acustica di Yuri Yague, artista capace di attraversare stili, ritmi e atmosfere diverse con un linguaggio musicale personale e coinvolgente. L’incontro è pensato come una vera e propria lezione-concerto, un format che unisce l’ascolto alla scoperta, offrendo al pubblico non solo brani da vivere, ma anche spunti e racconti legati allo strumento.

Un viaggio musicale fatto di voci, colori e dinamiche differenti, dove la chitarra diventa mezzo espressivo completo, capace di evocare emozioni intime così come momenti di grande energia ritmica. Un’occasione aperta sia agli appassionati di musica sia a chi desidera avvicinarsi al mondo della chitarra acustica in modo diretto e informale.

Il Six Ways Festival, da anni punto di riferimento per gli amanti delle sei corde, continua così il suo percorso culturale e artistico sul territorio, proponendo appuntamenti che valorizzano la chitarra come strumento libero, trasversale e sempre attuale.