Rivoli taglia l’IMU sulla casa: aliquota dimezzata dal 2026



L’Amministrazione comunale di Rivoli conferma e rafforza la scelta di ridurre la pressione fiscale sui cittadini, traducendo in atti concreti un impegno più volte dichiarato e sostenuto anche negli anni di opposizione.

Un percorso di coerenza che prende forma attraverso un intervento articolato in due fasi, entrambe dedicate alla riduzione dell’IMU su tipologie di abitazione che incidono direttamente sulla vita delle famiglie. Con una delibera proposta dal Sindaco e dall’Assessore al Bilancio e ai Tributi Carlo Garrone, il Consiglio Comunale ha approvato questo mercoledì 17 dicembre le nuove aliquote IMU a partire da gennaio 2026.

Nel 2025 il Comune ha già avviato una prima riduzione dell’IMU sugli affitti a canone concordato, sostenendo chi sceglie soluzioni abitative calmierate e contribuendo a rendere più accessibile il mercato della casa.

Dal 2026 l’intervento diventa ancora più incisivo: l’IMU sulle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado – genitori e figli – verrà drasticamente abbassata, con un’aliquota che scende dall’1,06% allo 0,52% dimezzandosi di fatto, una delle riduzioni più rilevanti adottate dall’Amministrazione.

Queste scelte comportano per il Comune di Rivoli una rinuncia complessiva a un gettito previsto di 430 mila euro, una decisione politica chiara e consapevole che punta a sostenere concretamente famiglie, giovani coppie e nuclei che scelgono soluzioni abitative calmierate o forme di solidarietà familiare, come l’uso gratuito dell’abitazione tra genitori e figli.

«Ridurre le tasse è facile prometterlo, molto più raro è riuscire a farlo davvero – sottolinea il Sindaco Alessandro Errigo –. Questa Amministrazione ha scelto di essere coerente: abbiamo criticato in passato una pressione fiscale eccessiva e oggi dimostriamo che un’altra strada è possibile».

La scelta di intervenire sulle case concesse in uso gratuito ai familiari nasce dalla volontà di sostenere nuclei che aiutano i figli a costruire un progetto di vita, offrendo stabilità abitativa in un contesto economico e lavorativo complesso.

Il percorso di riduzione delle tasse era già iniziato con il primo bilancio dell’Amministrazione. Nel 2025, pur a fronte della necessità di rimodulare l’addizionale IRPEF comunale, Rivoli ha scelto di non aumentare la pressione fiscale, mantenendo invariato il carico complessivo, a differenza di molti altri Comuni che hanno colto l’occasione per incrementare le aliquote.

«Abbiamo trovato le risorse per farlo senza compromettere gli equilibri di bilancio – conclude il Sindaco – perché crediamo che la leva fiscale debba servire a sostenere le famiglie, non a penalizzarle».

“Fatti concreti, non parole. – aggiunge l’assessore Carlo Garrone – Felici del fatto che, grazie ad una oculata gestione delle casse comunali, anche quest’anno si siano potuti inserire a bilancio, da una parte investimenti concreti per la crescita della città; dall’altra aiuti tangibili per le famiglie ed i i giovani, proseguendo con coerenza sulla strada intrapresa da questa Amministrazione.”