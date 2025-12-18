"Quando un respiro vale una vita": il progetto pilota per il corretto utilizzo dei dispositivi antisoffocamento

Questa mattina, giovedì 18 dicembre, a Palazzo Civico di Torino è stato presentato il progetto “Quando un respiro vale una vita. Formazione sulla disostruzione delle vie aeree in età pediatrica e utilizzo dispositivi antisoffocamento”, promosso dalla Ginnastica Victoria Torino, rinomata società sportiva di caratura internazionale, in collaborazione con l’associazione medico-scientifica O.I.S.I. - Organizzazione Italiana Sviluppo Innovativo, da anni impegnata nella formazione al primo soccorso pediatrico.

L’iniziativa nasce dalla volontà di affrontare una delle emergenze pediatriche più frequenti e più insidiose: il soffocamento da corpo estraneo, principalmente nei primi anni di vita dei bambini. I dati nazionali mostrano infatti un quadro preoccupante: oltre 50 persone ogni anno muoiono in Italia per soffocamento - più di 1 a settimana - e la maggior parte sono bambini. A questi dati si aggiungono 1.000 ricoveri annuali per ostruzione delle vie aeree e stime molto più alte (tra 50.000 e 80.000 episodi) di incidenti non registrati. Nel 60–80% dei casi la causa è il cibo; negli altri l’ingestione di piccoli oggetti. La fascia più colpita è quella tra i 12 e i 36 mesi, e secondo l’Istat il 27% dei decessi accidentali nei bambini da 0 a 4 anni è dovuto proprio al soffocamento, mentre in Europa, ogni anno, perdono la vita per questa causa circa 500 minori.

Comprendere la natura del problema significa anche riconoscere i fattori che espongono i bambini a maggior rischio: la tendenza naturale a esplorare il mondo attraverso la bocca, l’immaturità dei meccanismi di protezione delle vie aeree, alcune caratteristiche anatomiche dell’età pediatrica e l’incompleta dentizione. A questi aspetti fisiologici si aggiungono comportamenti rischiosi, come la distrazione degli adulti - spesso occupati dagli smartphone - e la presenza di cibi potenzialmente pericolosi (acini d’uva, olive, mozzarella, ciliegie, prosciutto crudo, würstel, caramelle, frutta secca, arachidi, fagioli), oltre a piccoli oggetti che devono essere tenuti lontani dalla portata dei più piccoli.

È in questo contesto che si inserisce questo progetto pilota, pensato per portare conoscenze e strumenti concreti all’interno delle scuole dell’Infanzia, Materne e Primarie di Torino, a cominciare da quelle della Circoscrizione 4 e degli istituti limitrofi al PalaGinnastica di via Pacchiotti 71, la struttura gestita dalla Federazione Ginnastica d’Italia con la Ginnastica Victoria Torino, presieduta dal prof. Ezio Torta, già centro di formazione di alto livello agonistico per le sezioni di Ginnastica Artistica Maschile e Femminile e accademia di scherma, quest’ultima con sede a Villa Glicini. Proprio al PalaGinnastica, dal 2024, è attiva una Sala di Simulazione Pediatrica, una delle poche in Italia, che permette agli operatori di svolgere esercitazioni su scenari realistici, in particolare per sanitari per soccorsi avanzati ACLS.

Il piano prevede un corso di formazione, con rilascio di certificazione ufficiale, di circa 800 insegnanti e membri del personale ATA. Inoltre, 40 plessi scolastici saranno dotati di dispositivi specifici per la rimozione di corpi estranei dalle vie aeree e il coinvolgimento di medici e infermieri specializzati nel primo soccorso pediatrico. Il corso di formazione e i dispositivi saranno erogati a titolo completamente gratuito, grazie alla collaborazione tra la Ginnastica Victoria Torino, O.I.S.I e Banca Mediolanum. Nei prossimi giorni verrà inoltre definito il calendario degli incontri formativi e saranno raccolte ulteriori adesioni, oltre a quelle che stanno già pervenendo da tutta Italia per esportare il progetto fuori dal Piemonte.

“La Ginnastica Victoria Torino, da molti anni, è impegnata nel promuovere i valori più autentici dello sport: dalle attività di base e di avviamento motorio fino ai livelli più alti, dove talento, passione, competenza e strutture sicure si uniscono alle risorse economiche e relazionali necessarie. Oggi il nostro impegno sociale e culturale continua con i corsi di formazione dedicati alla disostruzione delle vie aeree. L’esperienza maturata in oltre dieci anni di collaborazione con O.I.S.I., anche grazie alla “Sala di Simulazione Pediatrica per il Primo Soccorso”, ci ha mostrato quanto sia fondamentale saper intervenire anche in situazioni di forte stress ed emergenza . Per questo, con questo progetto pilota vogliamo offrire a educatori, insegnanti e allenatori gli strumenti per prevenire i rischi di soffocamento e, se necessario, intervenire in modo efficace, per la sicurezza dei bambini e dei giovani atleti. Desidero ringraziare di cuore gli enti istituzionali che hanno sostenuto e creduto in questa iniziativa: l’Assessorato allo Sport della Città di Torino, la Regione Piemonte, la Circoscrizione 4, il CONI e il SUISM. Un ringraziamento speciale va poi all’Ufficio dei Consulenti Finanziari di Banca Mediolanum per il supporto economico e a tutti i Dirigenti Scolastici che hanno aderito con prontezza alla formazione dei Docenti e dei Collaboratori. Perché un respiro può davvero salvare una vita.” ha dichiarato il presidente della Ginnastica Victoria Torino, il prof. Ezio Torta.

Accanto alla dimensione tecnica, il progetto intende costruire una rete educativa, sociale, politica e sportiva che coinvolga scuole, famiglie, enti sanitari, federazioni sportive, volontariato e istituzioni locali. Una rete capace di promuovere una cultura condivisa della prevenzione e di rafforzare la responsabilità collettiva nella tutela dei bambini e delle bambine.

“Esprimo con orgoglio il pieno sostegno a questa iniziativa, che si pone l’obiettivo di promuovere e rafforzare, in ambito scolastico, la diffusione delle manovre salvavita di disostruzione da corpo estraneo. Tali interventi rivestono un’importanza cruciale in quanto, eventi di questo tipo, possono evolvere rapidamente verso l’arresto cardiorespiratorio qualora non vengano riconosciuti e gestiti tempestivamente, nel rispetto delle linee guida internazionali” ha poi evidenziato il presidente di O.I.S.I. - Organizzazione Italiana Sviluppo Innovativo, il dott. Marco Fadde.

Un contributo significativo per l’avvio e lo sviluppo dell’iniziativa arriva da Banca Mediolanum, partner del progetto fin dalle sue prime fasi. Nicola Vallardi, Regional Manager di Banca Mediolanum per Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, pur non presente in conferenza, ha sottolineato: “Banca Mediolanum pone da sempre la persona al centro del suo modello, sia che si tratti di cliente, di Family Banker, che di comunità in senso lato. Dai nostri clienti riceviamo il loro bene più prezioso, la fiducia, che noi rimettiamo in circolo nell’ottica di un ecosistema di positività che si autoalimenta. Per questo motivo abbiamo sposato la lodevole iniziativa di Ginnastica Victoria Torino prontamente intercettata dal team di Family Banker di Via Monte di Pietà, capitanati dal nostro Unit Manager, Alessandro Caroleo. Siamo certi che questo progetto formativo permetterà a tanti docenti di essere ancora più incisivi nel proprio ruolo. Condizione indispensabile per fare la differenza nella vita e nel lavoro, obiettivo che ci guida nell’assistenza alle persone che ci affidano i loro progetti, i loro sogni.”

Oltre all’importante sostegno e collaborazione dell’ufficio dei consulenti finanziari di Banca Mediolanum, di Via Monte di Pietà 26 a Torino, l’iniziativa ha già ottenuto numerosi patrocini, tra cui quello della Città di Torino, della Regione Piemonte e della Circoscrizione 4.

Inoltre, a sottolineare l’importanza della formazione anche in ambito sportivo, l’iniziativa ha ricevuto il patrocinio anche del CONI Piemonte, della SUISM, della Federazione Ginnastica d'Italia e della Federazione Italiana Scherma e ha visto in conferenza stampa la partecipazione di atleti di scherma dal calibro internazionale come Simone Mencarelli (Polizia Fiamme Oro) spadista plurimedagliato nel Circuito Europeo di categoria, Matteo Galassi (Carabinieri) Vice-Campione del Mondo U20 di spada individuale, Vittoria Siletti (Fiamme Azzurre) già Vice-Campionessa del Mondo a squadre nel 2024, Alessandra Bozza, plurimedagliata in Coppa del Mondo, Jacopo Rizzi, Campione del Mondo U20 a squadre (entrambi Centro Sportivo Aeronautica Militare) e Vera Perin (Victoria Torino), medaglia d’oro in Coppa Europa, Federica Zogno, in gara in Coppa del Mondo U20 di spada, mentre per la ginnastica artistica, Martino Parmoli, Campione Italiano agli anelli di categoria Junior e Leonardo Pulito, Campione Italiano di categoria e giovane promessa della Ginnastica Artistica italiana.

A intervenire in conferenza stampa anche l’Assessore allo Sport e al Tempo Libero della Città di Torino, Domenico Carretta, che ha sottolineato: “La Città di Torino è fiera di sostenere progetti come questo in grado di unire in modo virtuoso il mondo dello sport e l'impegno per la sicurezza dei bambini. La Ginnastica Victoria Torino dimostra ancora una volta la sua caratura agonistica e una profonda responsabilità sociale e civica. L'iniziativa ‘Quando un respiro vale una vita’ è un esempio concreto di come le società sportive possano e debbano essere un pilastro della comunità, contribuendo a costruire una cultura della prevenzione che va oltre la palestra. Salute e sicurezza dei più piccoli sono priorità assolute, e dotare insegnanti e personale di strumenti e conoscenze per affrontare un'emergenza così insidiosa è un investimento inestimabile”.

A manifestare il proprio supporto all’iniziativa è stata anche l’Assessora alle Politiche educative della Città di Torino, Carlotta Salerno, che - pur non presente in conferenza - ha dichiarato: "Prevenzione e formazione possono fare la differenza ed è dovere delle istituzioni e dei soggetti di cittadinanza attiva affiancare famiglie, docenti e la comunità tutta nella crescita di bambine e bambini, soprattutto nella gestione delle situazioni più critiche. Fornire le basi del primo soccorso pediatrico, rafforzare le competenze di chi ogni giorno si prende cura dei più piccoli, significa costruire una società più consapevole e solidale, capace di proteggere davvero l’infanzia. Grazie all'associazione O.I.S.I. e alla Ginnastica Victoria Torino per esserci, accanto alle famiglie, con responsabilità e attenzione".

«Iniziative come questa meritano il massimo sostegno, perché mettono al centro la sicurezza dei bambini e la formazione di chi ogni giorno si prende cura di loro. Quando lo sport, la scuola, la sanità e il volontariato si uniscono per un obiettivo così concreto e importante, si costruisce una rete di comunità che fa la differenza. Il mio plauso va agli organizzatori e a tutti coloro che, con competenza e generosità, rendono possibile questo progetto», ha dichiarato Andrea Tronzano, Assessore al Bilancio, Attività Produttive e Internazionalizzazione della Regione Piemonte.

“La Ginnastica Victoria Torino si conferma un grande orgoglio della Circoscrizione 4, eccellenza cittadina non solo nella pratica sportiva, ma anche nella prevenzione della salute. Con questo progetto si rafforza una relazione positiva tra comunità scolastica e sportiva, nell’interesse comune di tutela dei nostri bambini. Come Circoscrizione 4 siamo impegnati quotidianamente in attività formative di prevenzione primaria che mettono al centro le relazioni tra persone e soggetti attivi nei quartieri, laddove le relazioni di prossimità favoriscono conoscenza e senso di comunità, per cui questo progetto che guarda alle scuole e allo sport non può che vederci in prima linea con un pieno sostegno.” ha poi dichiarato il presidente della Circoscrizione 4, Alberto Re.

IL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso formativo, della durata di 1 ora e 30 minuti, sarà realizzato nell’arco di tre mesi presso il PalaGinnastica di via Pacchiotti e la sede di Banca Mediolanum, per garantire il rispetto delle tempistiche previste. Ogni sessione prevede la presenza di due operatori sanitari specializzati.

Durante il corso si potrà apprendere come salvare la vita di un bambino, vittima di soffocamento per ingestione di un corpo estraneo che ostruisce le prime vie aeree, attraverso i seguenti passaggi: il riconoscimento dell’ostruzione parziale o totale delle vie aeree, le manovre salvavita secondo le linee guida internazionali (da Heimlich alle pacche interscapolari), l’utilizzo del dispositivo, il comportamento da adottare prima, durante e dopo l’evento, incluso l’allertamento del 112/118.

Chi desiderasse ricevere informazioni potrà rivolgersi alla Ginnastica Victoria Torino recandosi presso il PalaGinnastica di via Pacchiotti 71 a Torino, telefonando allo 011.77.40.332, o inviando un'email a ginnasticavictoria@hotmail.com - info@ginnasticavictoria.it